Mısır'a 2,5 milyar dolarlık silah satışına ABD'den onay çıktı

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a tahmini değeri 2,2 milyar dolar olan C-130J Süper Herkül kargo uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.
Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 12 adet C-130J uçağı, 12 yedek motor ve diğer destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.
Ajanstan yapılan ikinci açıklamada ise Mısır'a 355 milyon dolar değerinde hava savunma radar sistemlerinin satışına onay verildiği kaydedildi.
Açıklamada, bu satış paketinde ise 3 adet SPS-48 karada konuşlu radar sistemleri, bu sistemlerle ilgili yedek parçalar, motorlar, jeneratörler ve diğer ekipmanlar bulunduğu ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.
ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.
Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda yaptığı konuşmada Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda İngiltere’nin NATO’ya asker göndermeye hazır olduğunu ifade eden Johnson, \"Rusya Ukrayna’yı işgal ederse Avrupa’daki müttefiklerimizi korumak için NATO’nun yeni konuşlandırmalarına katkıda bulunmaya çalışacağız\" dedi.
Rusya’nın Ukrayna sınırında 100 bin Rus askeri konuşlandırması üzerine İngiltere’nin askeri destek sağlayacağını vurgulayan Johnson, İngiltere’nin Estonya’da NATO birliklerine liderlik ettiğini de söyledi.
Johnson, İngiltere ordusunun 2015’ten bu yana 21 bin Ukrayna askerini eğittiğini hatırlattı.
Johnson, \"Rusya, Ukrayna’ya saldırırsa bunun ardından ortaya çıkacak trajediyi düşünürken ürperiyorum. Ukraynalılar ülkelerini savunmak için her türlü yasal hakka sahiptir. Direnişlerinin Çeçenistan’daki, Bosna’daki veya Avrupa’nın 1945’ten bu yana katlandığı diğer herhangi bir çatışmaya benzer şekilde inatçı ve kan dolu olacağına inanıyorum\" ifadelerini kullandı.
Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i uyararak, \"Eğer Putin kan dökme yolunu seçerse Ukraynalılar şiddetli bir şekilde direnecektir. Tarih de bunu gösteriyor. 2014’te ülkelerini savunmaya çalışan Ukraynalılar daha güçlenmiş savaş yetenekleriyle savaşmaya kararlı olacaktır. Eğer Rusya bu yolu seçerse bir çok Rus annenin oğlu eve dönemeyecek\" ifadelerini kullandı.
Johnson ayrıca, İngiltere ve müttefiklerinin Rusya’ya \"ağır ekonomik yaptırımlarla\" yanıt vereceğini vurguladı.
Johnson, İngiltere’nin yaptırım uygulamak yoluyla caydırıcılık kullanarak savaşı engellemek için ABD ve Avrupalı müttefiklerle aylardır çalıştığını söyledi.
Johnson, ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve AB liderleri ile beraber Rusya’ya karşı daha önce yapılan herhangi bir yaptırımdan \"daha ağır, koordineli ve şiddetli ekonomik yaptırımlar\" uygulayacakları konusunda anlaştıklarını belirtti.
Yaptırımlar konusunda İngiltere ve müttefiklerinin hızlı hareket edeceğini söyleyen Johnson, \"Yaptırımların caydırıcı etkisini en üst düzeye çıkarmak için bu tedbirlerin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması gerektiği konusunda anlaştık\" dedi.
Johnson Berlin Duvarı’nın yıkılmasından bu yana Avrupa’da kazanılan özgürlüklerin korunması gerektiğini söylerken, Rusya’nın Ukrayna’yı silahla tehdit ettiğini, ancak yine de diplomatik bir çözümün mümkün olduğuna inandığını söyledi.
Johnson, Aralık ayı ortasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuştuğunu ve Putin’e NATO’nun Rusya’yı kuşatma veya başka bir şekilde tehdit etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söylediğini belirtti.
Johnson, Putin’e \"Ancak Ukrayna’nın elbette Rusya’nınki gibi eşit bir hakka sahip olduğunu\" söylediğini de ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapmasının ardından Rus ordusunun Ukrayna'ya gireceği kaygıları artarken, ABD yönetiminden yeni bir hamle geldi.
Amerikan Wall Street Journal gazetesinin bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin NATO'nun Baltık bölgesi üyeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'nın, Javelin tanksavar ve Stinger uçaksavar füzelerini Ukrayna ordusuna destek amacıyla gönderme izni verdiği ileri sürüldü.
Öte yandan, gazeteye konuşan yetkili, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya Mi-17 tipi nakliye helikopterlerinin satışını onayladığına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiğini ifade etti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığı, bu iki konuda da açıklama yapmaktan kaçındı.
Bölgede gerilim tırmanırken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'i ziyaret etmiş ve Ukrayna'ya desteklerini yinelemişti.
ABD, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya ağır yaptırımlar getireceği uyarısında bulunuyor.
Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başta Ukrayna sınırındaki gerilim olmak üzere bölge güvenliğini konuşmak üzere bugün Cenevre'de bir araya gelecek.
ABD başta olmak üzere NATO ülkeleri, Rusya'nın askeri yığınak ve tatbikatları karşısında Ukrayna'nın da birlik üyesi yapılması ihtimalini daha yüksek sesle dile getirdikçe Rusya da buna itirazlarını artırıyor ve daha sert açıklamalar yapıyor.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Salı günü yaptığı basın toplantısında, ABD'nin, Rusya'nın \"her an\" Ukrayna'ya bir saldırıda bulunabileceğine inandığını söyledi. Psaki, \"Bunun aşırı tehlikeli bir durum olduğu kanısındayız. Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırı başlatabileceği bir aşamadayız\" dedi.
Son aylarda yaşanan diplomasi trafiği ve liderlerin görüşmeleri de bugüne kadar sonuçsuz kaldı ve sınırdaki gerilim arttı.<br><br>Öyle ki, Batılı ülkeler Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakından sonra bir kez daha Ukrayna'ya işgal başlatabileceği yönünde kaygıların arttığını belirterek Ukrayna'ya askeri desteğe başladı.
2021 sonunda önce Ukrayna'nın ABD, NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine çağrıları, ardından Batılı ülkelerin istihbarat raporları, Rusya'nın on binlerce askerini Ukrayna sınırına konuşlandırdığını; bu sayede Donbas bölgesindeki ayrılıkçılara desteklerini artırdıklarını ortaya koydu
Bunun yanı sıra Rus ordusunun, Ukrayna'nın bir diğer komşusu olan Belarus'la birlikte yine Ukrayna sınırında ortak tatbikat yapacağı açıklandı.<br><br>Sosyal medyada paylaşılan ve Avrupa'da birçok gazete ve haber kanalının yayımladığı bazı görüntülerde, Rus ordusuna mensup çok sayıda keskin nişancının Ukrayna sınırına 60 km mesafede talim yaptığı ve Rusya'ya ait iki adet kısa menzilli balistik füze sisteminin ve çok sayıda tankın ülkenin doğusundan Ukrayna sınırına doğru götürüldüğü görülüyor. Ancak füzelerin rotası veya nerede konuşlandırılacağı bilinmiyor.
On binlerce Rus askerinin konuşlandırıldığı belirtilen bölgelerden biri olan Rostav'dan da bazı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bu videolarda da askerlerin atış talimi yaptığı görülüyor.
Ukrayna Savunma Bakanlığı da, Rus askerlerin 14 Ocak'ta Ukrayna sınırları içinde yer alan ancak Rusya yanlısı ayrılıkçı grupların kontrolünde bulunan Donbas'taki Horlivka bölgesine \"amonyak dolu konteynerler taşındığı\" açıklaması yaptı.
Ukrayna ordusunun istihbarat biriminden yapılan açıklamada da, \"Bu maddelerin Rusya tarafından Ukrayna'yı zehirli madde kullanmakla suçlamak ve Ukrayna'da daha fazla işgale zemin hazırlamak için kullanılmasından endişe edildiği\" belirtildi.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) izleme yaparak edindiği bilgileri paylaştığını belirten Ukraynalı yetkililer, 99 Rus askerî teçhizat biriminin Donbas bölgesine yerleştirildiğini söyledi. Bunların arasında üç adet füze sistemi de bulunuyor.
Tüm bu konuşlandırma, talim ve tatbikatlar, Ukrayna'dan ve NATO'dan gelen tepkileri artırdı. Bunun üzerine Rusya, bu kez askerlerini Belarus'a konuşlandırdı. \"Birleşik Kararlılık\" adı verilen bir ortak tatbikat için askerlerin Belarus'a gönderildiği açıklansa da; Ukrayna'ya yönelik bir işgalden endişelenen NATO ülkeleri için bu adım, Rus asklerinin aynı zamanda ülkenin kuzey sınırına da yerleşmesi anlamına geliyor.
Sadece askerlerin değil, Rusya'dan zırhlı araçlar, toplar ve başka birçok askeri mühimmat ile teçhizatın da trenlerle Belarus'a taşındığı belirtiliyor.
Putin'i açık açık tehdit etti: Bir çok Rus annenin oğlu eve dönemeyecek
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i uyararak, "Eğer Putin kan dökme yolunu seçerse Ukraynalılar şiddetli bir şekilde direnecektir. 2014'te ülkelerini savunmaya çalışan Ukraynalılar daha güçlenmiş savaş yetenekleriyle savaşmaya kararlı olacaktır. Eğer Rusya bu yolu seçerse bir çok Rus annenin oğlu eve dönemeyecek" dedi.