Mısır'a 2,5 milyar dolarlık silah satışına ABD'den onay çıktı

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Salı günü yaptığı basın toplantısında, ABD'nin, Rusya'nın \"her an\" Ukrayna'ya bir saldırıda bulunabileceğine inandığını söyledi. Psaki, \"Bunun aşırı tehlikeli bir durum olduğu kanısındayız. Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırı başlatabileceği bir aşamadayız\" dedi.