Mısır'da 4 yıldan uzun süredir devam eden OHAL kaldırıldı

Kudüslü anne İsrail'in Müslüman mezarlığındaki yıkımına oğlunun kabri başında tepki gösterdi: Filistinlilerin ölülerine bile rahat vermiyorlar

İşgalci İsrail yönetimi, bu sabah Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın doğu surlarının dibinde bulunan Müslüman Yusufiye Mezarlığı'nda yıkıma başladı. Mezarlığın yıkılarak yerine park yapılacağını öğrenen Kudüslü anne oğlunun kabri başında işgalci İsrail'in zulmüne tepki gösterdi.



Yusufiye Mezarlığı'nda yatan oğlunun kabrini gözyaşları içinde ziyaret eden Kudüslü Ula Nebabte (Umm Alaa), İsrail'in Filistinlilerin ölülerine bile rahat vermediğini söyledi.



İsrail polisinin zorla oğlunun mezarın başından kaldırmaya çalıştığı Umm Alaa hıçkırıklarla kabire sarılarak, 'Beni de buraya, oğlumun yanına gömün.' diye feryat etti.