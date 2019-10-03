Dünya Mısırda ilginç Sisi savunması Hitler de diktatördü ama modern Almanyayı kurdu
ORTADOĞU

Mısır'da ilginç Sisi savunması: Hitler de diktatördü ama modern Almanya'yı kurdu

Mısır Meclis Başkanı Ali Abdulal, ABD Başkanı Trump'ın 'favori diktatörüm' dediği Sisi'yi ilginç bir açıklamayla savundu. Abdulal, "Hitler de diktatördü ancak modern Almanya'nın temelini kurdu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mısır Meclis Başkanı Ali Abdulal
​Mısır Meclis Başkanı Ali Abdulal

ABD Başkanı Trump'ın G-20 Zirvesi sırasında Sisi için söylediği 'nerede benim favori diktatörüm?' sözlerinin yankıları sürüyor.

Mısır Meclis Başkanı Ali Abdulal, cuntacı Sisi'yi Alman diktatörü Adolf Hitler’e benzetti.

Abdulal'in Sisi'yi savunmak için kullandığı "Hitler'in bazı hataları oldu fakat modern Almanya'nın temelini kurdu ve Mısır’ı şimdiki geçiş sürecinde inşa etmek zor uygulamaları gerektiriyor. Tıpkı Hitler dönemi Almanya’da olduğu gibi" sözleri alay konusu oldu.

Mısır'da yolsuzluk protestoları büyüyor

Mısırlı iş adamı Muhammed Ali'nin son bir aydır paylaştığı yolsuzluk videoları Mısırlıları ayağa kaldırmıştı. Darbeci Sisi ve Mısır ordusu arasında dönen yolsuzluklarla ilgili iddiaları milyonlarca kişi Youtube, Facebook ve Twitter üzerinden izlemişti. Geçen hafta başkent Kahire'nin yanı sıra İskenderiye, Şarkiyye, Dumyat ve Suveyş'te eylemler yapıldı.

Sisi'nin istifasını istediler

  • Göstericiler eylemlerde darbeci Sisi'nin istifasını istedi. Twitter'da 'YeterArtıkSisi' hastaghiyle 30 milyona yakın tweet atıldı. Eylemciler aynı zamanda Mısır Savunma Bakanlığı'na Sisi'yi görevden indirme çağrısı yaptı. Mısır Savunma Bakanlığı'nın ise Twitter hesabından Sisi'yi takipten çıkarması tartışmalara neden oldu.

Mısır'da isyan ateşi yakıldı: Sisi'nin istifası isteniyor
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Mısır'da isyan ateşi yakıldı: Sisi'nin istifası isteniyor
Mısır'da bir iş adamı, darbeci Sisi ve ordu arasında dönen yolsuzlukları deşifre etti. Mısır halkı, sosyal adaletsizliklere ve yolsuzluklara karşı sokaklara çıktı ve darbeci Sisi'nin istifasını istedi.


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