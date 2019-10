Mısır'da ilginç Sisi savunması: Hitler de diktatördü ama modern Almanya'yı kurdu

Ürdün'ün gizemli şehri: Petra Antik Kenti

Ürdün'ün Güney Çölünün çorak topraklarındaki Petra, kayalara oyulmuş antik bir kent, 2200 yıllık bu antik kent, kayaların rengi nedeniyle Rose City yani Gül Şehri olarak da biliniyor. Bir kanyonda gizlenmiş̧ güneşin açısına göre rengi pembe, kırmızı, turuncu ve sarıya dönüşen kayalıklar, atılan her adım, dönülen her köşe, izlenilen her patika sizi yeni bir kaya mezarına ya da kült merkezine götürüyor...