Mısır'da yangın faciası: 41 kişi hayatını kaybetti

Mısır'ın Gize kentindeki Ebu Sifin Kilisesi'nde elektrik tesisatı kaynaklı yangın çıktı. Olayda en az 41 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi de yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
Mısır'ın Gize kentindeki Ebu Sifin Kilisesi'nde elektrik tesisatı kaynaklı yangın çıktı. Olayda en az 41 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi de yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
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