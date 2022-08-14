Dünya Mısırda yangın faciası 41 kişi hayatını kaybetti
AFRİKA

Mısır'da yangın faciası: 41 kişi hayatını kaybetti

Mısır'ın Gize kentindeki Ebu Sifin Kilisesi'nde elektrik tesisatı kaynaklı yangın çıktı. Olayda en az 41 kişi hayatını kaybederken, 55 kişi de yaralandı.

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Haber Merkezi Diğer
Mısırda yangın faciası: 41 kişi hayatını kaybetti
Yangın faciasında ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Mısır'ın Gize kentindeki Ebu Sifin Kilisesi'nde elektrik tesisatı kaynaklı yangın çıktı. Olayda en az 41 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi de yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

Mısırda yangın faciası

Mısır'da yangın faciası

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