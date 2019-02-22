Dünya Moskovada 24 saatte 700den fazla asılsız bomba ihbarı yapıldı
AVRUPA

Moskova’da 24 saatte 700’den fazla asılsız bomba ihbarı yapıldı

Moskova'da 24 saat içerisinde 700'den fazla banka şubesine bomba ihbarı yapıldı. Kontroller sonrası ihbarların asılsız olduğu ortaya çıktı. Polis ihbarcıları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Moskova’da 24 saat içinde 700’den fazla banka şubesine bomba ihbarında bulunulduğu; yapılan kontrollerde ihbarların asılsız olduğu belirtildi.

Rus haber ajansı TASS, son 24 saat içinde başkent Moskova’daki 707 banka şubesine bomba ihbarları yapıldı. Ajans, güvenlik dayandırdığı haberinde, 14 okul, 2 enstitüye de bomba ihbarında bulunulduğunu duyurdu.

İhbarları kontol eden 1000 polisin, ihbar alanlarındaki 4 bin 435 kişiyi tahliye ettiği; kontrollerde her hangi bir patlayıcı ya da tehlikeli bir maddeye rastlanmadığı belirtildi. Polis ihbarcıları araştırıyor.

Geçtiğimiz ay da yine Moskova’da okullar, alışveriş merkezleri, bankalar, eğitim kurumları ve sinema salonlarına yönelik çok sayıda bomba ihbarında bulunulmuş; ihbarların boş olduğu ortaya çıkmıştı.

NYT: Çin, Uygur Türklerinin DNA'larını Amerikan teknolojisiyle topladı
DÜNYA
NYT: Çin, Uygur Türklerinin DNA'larını Amerikan teknolojisiyle topladı

Okula giren pitbull 2 öğrenciyi yaraladı
GÜNDEM
Okula giren pitbull 2 öğrenciyi yaraladı
/**/
Ege'de 'fırtına' esti

Ege'de 'fırtına' esti

​Trabzonspor mağlubiyet serisine son verdi.
Milyonlarca vatandaşa müjde

Milyonlarca vatandaşa müjde

​BDDK Başkanı, üzerinde çalışılan yeni düzenlemeyi anlattı.
Partisini yönetemeyenTürkiye'yi yönetemez

Partisini yönetemeyenTürkiye'yi yönetemez

​İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler.

Süper Lig'de şimdiye kadar yaşanmayan yaşandı.

Kar kapıda

Kar kapıda

​Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve fırtına uyarısı.
İsmi geçici listede

İsmi geçici listede

​Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı.
Kültür sanatın sesi

Kültür sanatın sesi

TRT 2, birbirinden zengin içerikleriyle yayına başladı.

ABD tırmandırıyor

ABD tırmandırıyor

​Venezuela Brezilya sınırında gergin anlar.
Yenileri kurulacak

Yenileri kurulacak

Bakan Gül'den Bölge İdare Mahkemeleri açıklaması.
Faili tutuklandı

Faili tutuklandı

​Bu fotoğrafa neden olan patlamanın firari sanığıydı.
Sende o yürek yok!

Sende o yürek yok!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler.
Hastanedeşehit düştü

Hastanedeşehit düştü

Polatlı'daki mühimmat patlamasında yaralanmıştı.
İşler 'iyi' gitmiyor

İşler 'iyi' gitmiyor

Akşener, partisindeki kan kaybını durduramıyor.
Üretileceği ilbelli oldu

Üretileceği ilbelli oldu

Yerli otomobili üretecek grup Bakanlığa talepte bulundu.
Tanıkken sanık oldu

Tanıkken sanık oldu

FETÖ'cülerin avukatı 15 Temmuz gazisini mahkemeye verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.