Moskova'da gelenekli Türk tezhip sanatı tanıtıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk Tezhip Sanatı ve İncelikleri" başlıklı bir söyleşi ve atölye çalışması düzenlendi.

Programa Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen etkinliğe, Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker'in yanı sıra Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi Müdürü Fatma Haral Efe, TDV Kadın Aile ve Gençlik Merkezi Sanat Çalışmaları Sorumlusu Semra Ata ve çok sayıda davetli katıldı.

Moskova YEE Koordinatörü Ülker, burada yaptığı açıklamada, etkinliğin önemine işaret ederek, "Bu etkinliğin, Türk ve Rus halklarının, birbirinin insani ve kültürel değerlerini daha yakından tanımalarına, aralarındaki geleneksel bağlarının korunmasına, zenginleşmesine ve çeşitlenmesine ve bu konuda bilgi düzeyinin artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

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Ülker, Rus vatandaşlarının beğeni, beklenti ve alışkanlıkları doğrultusunda etkinlikler düzenlemeye gayret ettiklerini dile getirdi.

TDV Kadın Aile ve Gençlik Merkezi Müdürü Fatma Haral Efe ise burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sanata gönül veren herkes, farklı bir açıdan dünyaya bakıyor ve dünyayı okuyabiliyor. Türk sanatına merak saranların sayısının artmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

TDV Kadın Aile ve Gençlik Merkezi Sanat Çalışmaları Sorumlusu Semra Ata da etkinliğe katılanlara gelenekli Türk tezhip sanatının tarihi, anlamı ve incelikleri konusunda bilgi verdi.

Tezhip sanatı atölye çalışmalarıyla devam eden etkinlikte, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

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"Sanat, ülkeler ve halklar arasındaki bir köprüdür"

Semra Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus vatandaşlarına söz konusu sanatı tanıtmak mutluluk duyduğunu söyledi.

Atölye çalışmalarına katılanların tezhip sanatıyla ilgili olduğunu anlatan Ata, "Herkes heyecanlıydı. Ben de çok heyecanlandım. Adeta sanatla bütünleştik." dedi.

Ata, sanatın iki halkı birbiriyle birleştirdiğini belirterek, "Sanat, ülkeler ve halklar arasındaki bir köprüdür. Sanat, Rus ve Türk halklarını birbirine yakınlaştırır." ifadelerini kullandı.

"Her geçen gün Türk kültürüne sevgim artıyor"

Etkinliğe katılanlardan Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesine bağlı Türkoloji Bölümünde yüksek lisans yapan Mariya Lavrova, Türk kültürünü derinden tanımaya çalıştığını belirtti.

Türk kültürünün "geniş" ve "zengin" olduğunu belirten Lavrova, "Türk kültürünün tamamını tanımak için ömrünüz yetmeyebilir. Her seferinde Türkiye ile ilgili yeni şeyler keşfediyorum. Bu tür etkinlikler, yararlı ve ilham veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Lavrova, etkinlikle ilgili sosyal medyada paylaşımlar yaparak tezhip sanatını arkadaşlarına tanıtacağını söyledi.

Rus vatandaşı Darina Sarımamedova da Türk İslam sanatlarına ilgi duyduğunu dile getirerek, "Türk kültürünü çocukluğumdan beri tanıyorum ve her geçen gün bu kültüre sevgim artıyor." şeklinde konuştu.