Mossad bilim insanları ve mühendislerin peşine düştü

New Straits Times'ın haberinde, geçen ay başkent Kuala Lumpur'da bir Filistinli yazılımcının kaçırılmasının arkasında İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın olduğu iddiasının gölgesinde bir sonraki uygun fırsatta Mossad ajanlarının hedeflerine tekrar saldırabileceği belirtildi.

Mossad'ın öncülük ettiği misyon, dünya genelindeki belirli hedefleri infaz ederek ortadan kaldırmayı ve Hamas'ın Filistin için umut veren bilim insanları ve mühendislerini yurt dışına gönderme programını sabote etmeyi amaçlıyor.

Mossad, bu hedeflerin, Malezya dahil olmak üzere, İsrail devletiyle savaşmak maksadıyla teknoloji ve silah konusunda bilgi toplamak için yurt dışında bulunduklarına inanıyor.

New Straits Times'a konuşan kaynaklar, Mossad'ın gözünü Malezya'da yaşayan en az 6 Filistinliye diktiğine inandıklarını söyledi.

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Mossad'ın radarında olabileceği ifade edilen kişilerin birçoğunun üniversitelerde mühendislik de dahil olmak üzere ders veren akademisyenlerden oluştuğu ifade ediliyor.

Sözde hedeflerin listesi paylaşıldı

İsrail'in propaganda sitelerinden birinde, Malezya bayrağının üzerinde ülkede yaşayan sözde hedeflerin bir listesi paylaşıldı. Bu listede ismi bulunan Filistinlilerin Mossad'ın radarında oldukları, kaçırılmaları veya öldürülmelerinin an meselesi olabileceği anlaşılıyor.

Listede ismi bulunan Filistinlilerin profillerine dair bilgiler, günlük rutinleri, güncel fotoğrafları, evli iseler eşleri ve çocuklarının isimleri ile araçlarının fotoğraflarının da sitede yer aldığı iddia edildi.

Olay

New Straits Times'ın haberine göre Mossad ajanları, 4 Malezyalıyı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı'yla bağlantılı olduklarına inandıkları 2 Filistinliyi bulup kaçırmaları için görevlendirmişti.

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28 Eylül'de yaşanan olayda, Mossad'a çalışan Malezyalılar, yazılımcı Filistinlilerin aracını durdurarak bir kişiyi kaçırmış, araçtaki diğer kişi Dang Wangi Polis Karakolu'na ihbarda bulunmuştu.

Kaçırılan Filistinli, bölgedeki bir dağ evine getirilerek 24 saat boyunca Malezyalılarca dövülerek sorgulanmıştı. Bu arada polis, saldırganların Filistinliyi tuttuğu dağ evine ulaşmış ve yaptığı baskınla bu kişiyi kurtarmıştı.

Al Jazeera Arapça kanalının aktardığı bilgilere göre, Mossad, bu operasyonu yürütmek için Avrupa'da eğittiği Malezyalı elemanlarını kullandı ve ülkedeki Filistinlileri takip etmek için en az 11 Malezyalıyı görevlendirdi.

Malezya'da yaşayan Filistinli mühendis Fadi el-Batş, 21 Nisan 2018'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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İnsansız hava araçları üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Batş'ın öldürülmesinin arkasında Mossad'ın olduğu iddia edilmişti.

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