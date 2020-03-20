Dünya Birliklerin çekildiğini iddialarına Milli Savunma Bakanlığından yalanlama
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MSB: Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor - Son dakika haberleri

Birliklerin çekildiğini iddialarına Milli Savunma Bakanlığından yalanlama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor. Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor" denildi.

Haber Merkezi DHA
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki (İGAB) planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtilerek, "Bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Moskova Mutabakatı çerçevesinde; ateşkesin kalıcı hale gelmesi, akan kanın durması, birliklerimizin güvenliği ve insanlık dramının sonlandırılarak masum sivillerin evlerine ve yurtlarına dönüşleri için gerekli tüm faaliyetler tam bir kararlılıkla icra edilmeye devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, 06 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
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