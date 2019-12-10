Dünya MSB Rasulaynda PKK/YPGli teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı 565 havan mühimmatı ele geçirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı 565 havan mühimmatı ele geçirildi

MSB: Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı 565 havan mühimmatı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Komandolarımız, Rasulayn'ın doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı toplam 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ele geçirilen mühimmatlar.
Ele geçirilen mühimmatlar.

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da yapılan arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin;

"Barış Pınarı Harekât bölgesinde hayatın normale döndürülmesi ve sivillerin PKK/YPG’li teröristlerce tuzaklanmış binlerce mayın ve EYP’den korunması maksadıyla arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, teröristlerin yeni bir terör tuzağını daha önledi.

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Komandolarımız, Rasulayn'ın doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı toplam 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdi' dedi.

PKK/YPG'li teröristlere ait mühimmatlar.

Rasulayn’ın doğusundaki bir meskûn mahal araması sırasında sivillere ait bir köy evinin iki ayrı odasına tuzaklanmış toplam 565 havan mühimmatı ele geçirildi. Odaların bir tanesinde 82 milimetrelik 423 adet diğerinde ise 60 milimetrelik 142 adet havan mühimmatı bulundu. Her iki odada da mühimmatların birbirlerine seri şekilde bağlandığı ve kapı açılınca patlayacak şekilde tuzaklandığı tespit edildi.

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565 havan mühimmatı.

Tuzaklanan mühimmatların orta bölümünde de bir adet uzaktan komutalı alpa-fire EYP ateşleme düzeneğinin mühimmata bağlı şekilde tuzaklanmış olduğu, böylece ikinci bir mekanizma ile patlatılabilmesi için yedeklendiği tespit edildi. Komandolarımızın yüksek eğitim seviyesi, tecrübesi ve dikkati sayesinde patlatılamadan ele geçirilen mühimmatlar kontrollü şekilde imha edildi" açıklamasında bulundu.

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Sivil bir eve tuzaklanmıştı.

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