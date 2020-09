Müslüman kongre üyesi Omar: Trump her yere 'nefret hastalığı' yayıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım ayındaki ABD seçimleri öncesi düzenlenen mitinglerde Müslüman-Amerikalı kongre üyesi İlhan Omar'a karşı kullandığı ırkçı sözlerini sürdürüyor.

Seçim kampanyası kapsamında Pensilvanya'da yaptığı bir miting sırasında Omar’a yönelik saldırılarını yineleyen Trump, "Somali doğumlu Omar bize ülkemizi nasıl yönetmemiz gerektiğini söylüyor" sözleriyle bir kez daha ırkçı tavrını kanıtladı.

"8 yaşında savaştan kaçtım"

Trump, "Omar, bize ülkemizi nasıl yöneteceğimizi söylüyor. Geldiğiniz yerde nasıl yaptınız? Ülkeniz ne yapıyor?" diyerek Omar'ı hedef aldı.

İlhan Omar Trump'a sosyal medya hesabından cevap verdi;

"Birincisi, burası benim ülkem. Ben seni etkileyen Temsilciler Meclisi'nin bir üyesiyim.

"İkincisi, 8 yaşında bir çocuk, siz bizim ülkemizi öyle yönetmenize rağmen bir ülkeyi yönetmez.

Firstly, this is my country & I am a member of the House that impeached you.



Secondly, I fled civil war when I was 8. An 8-year-old doesn’t run a country even though you run our country like one. https://t.co/zcKKjdC8ju — Ilhan Omar (@IlhanMN) September 23, 2020

Nefrete başvurması şaşırtıcı değil

CNN'e yaptığı açıklamada Omar, Trump'ı korku politikasıyla seçimi kazanmayı hedeflediğini söyleyerek bu tavrından geri adım atması çağrısında bulundu.

Omar, "Nefret hastalığını gittiği her yere yayıyor ve ülke çapında düzenlediği tüm mitinglere katılanlar artık korkudan besleniyor ve Minnesota'yı kazanamamaktan o kadar korkması ve bu nefrete başvurması şaşırtıcı değil"

Geçtiğimiz hafta Trump'ın Minnesota'da düzenlediği mitingde Demokrat rakibi Joe Biden'ın eyaleti bir "mülteci kampına" dönüştüreceği konusunda uyarmıştı.

Trump, son mitinginde, Omar'ın yükselişiyle birlikte 2016'da Hillary Clinton'a az farkla kaybettiği Minnesota'yı bu kez kendisinin kazanacağını söyledi.

Daha önce de "Ülkene dön" demişti

Daha önce de Trump tarafından çoğu kez hedef alınan Omar'a bir çok kişi tarafından destek verilmişti. Saldırgan tavrında ileri giden Trump, Müslüman kadın Kongre üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'i hedef alarak "ülkenize dönün" ifadelerini sarf etmişti.

ABD'li birçok siyasetçi, aktivist ve kamuoyunda tanınmış isimler, başlattıkları kampanya kapsamında Twitter'da açılan "Ilhan Omar'ın yanındayım" etiketi üzerinden Omar'a destek açıklamalarında bulunmuştu.