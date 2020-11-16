Nairobi'de karaborsadan bebek satın alıyorlar

Rebecca'nın oğlu 10 yaşında, kendinden uzak bir yerde. Fakat annesi onun nerede olduğun bilmiyor. Bir gece o uyurken çocuğunu çaldılar.

Kenya'nın merkezine bağlı Kiambu eyaletindeki tüm çocuk merkezlerini aradı Rebecca ancak oğlu Lawrence Josiah'ı bulamadı. Rebecca'nın 3 çocuğu daha var ve hissettiklerini şöyle anlatıyor; "Başka çocuklarım olmasına rağmen, o benim ilk çocuğumdu, anneliği ben ilk onunla hissettim"

Nairobi'de bu tek örnek değil. Çok sayıda çocuk ailesinden zorla alınıyor veya kaçırılıyor. Çocukların pazarlandığı bir karaborsa olduğunu ortaya çıkaran BBC Africa Eye tarafından bir yıl boyunca süren soruşturmada, gecekondu mahallelerinde yaşayan ailelerden kaçırılıp büyük kârlar karşılığında satıldığına dair kanıtlar buldu.

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Anneler ilaçla uyutularak çocukları çalınıyor

Genelde sokakta yaşayan veya çok fakir ailelerin çocukları çalınıyor. 3 yaşından küçük çocukların bulunduğu ailelerin hedef alındığı kaçakçılık zincirinde annelere uyku ilacı veya sakinleştirici verilerek etkisiz hale getiriliyor. Bazen de çaresizlik içerisindeki bir anneye yardım edeceği yalanıyla çocuklara el koyuyorlar.

Bu durum Kenya'da çok büyük bir sorun ama yeterince rapor edilmiyor. Ülkede çocuk ticareti konusunda güvenilir istatistikler, hükümet raporları, kapsamlı ulusal anketler mevcut değil. Kayıp çocukları bulmak ve karaborsayı takip etme konusunda sorumlu kurumların kaynakları ve personel yetersiz.

4 yılda kayıtlara geçmiş 600 vaka

Kaçırılan çocukların bulunması ve çocuk ticaretinin engellenmesi için bölgede çalışan sayılı isimlerden biri

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Maryana Munyendo, Missing Child Kenya isimli bir dernek kurdu. 4 yıldır yoğun çalışma yapan kurum 600'den fazla vaka üzerinde çalışıyor.

GOOD NEWS – CHILD FOUND. Meshak Mkanda karani 11 yrs has been reunited with family. Thanks all for sharing the search alert poster. #MISSINGCHILDKE @KenyanTraffic@Ma3Route@DCI_Kenya@ChildDci@DCS_Kenya@ODPP_KE@APSKenya@NPSOfficial_KE pic.twitter.com/Ala6o8PdjQ — Missing Child Kenya (@missingchild_ke) November 16, 2020

Vakaların takibinin ekonomik sebeplerle sekteye uğradığını söyleyen Munyendo, ülkede yaşanan kısırlık probleminin çocuk ticaretinde itici güçlerden biri olduğunu öne sürüyor. Munyendo, "Bir çocuğunuz olması bekleniyor ve bir erkek olmalı. Yapamazsanız, evinizden atılabilirsiniz. Peki ne yaparsınız? Bir çocuk çalarsınız." ifadeleri ile toplumsal problemin yansımalarını vurguluyor.

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Devlet hastaneleri işin içinde

Africa Eye'ın araştırmasına göre, çocuk ticareti çemberleri Nairobi'nin en büyük devlet hastanelerinde yaşanıyor. Nairobi'nin çocuk kaçakçılığı işinde diğer bir katman daha var. Şehrin gecekondu mahallelerinin bazılarının etrafında, hamile anneler için doğum odaları bulunan yasa dışı sokak klinikleri bulunuyor. Bu derme çatma klinikler, bebek karaborsa ticaretinin yapıldığı bilinen yerler.

Africa Eye, hükümetin görevlerini kötüye kullananları ifşa etmek amacıyla, iki haftalık bir çocuğu satın almak için hastane görevlisi ile bir anlaşma yaptı. Çalınacak çocukları bulan görevli patronunun daha fazla çocuk bulması için kendisine baskı yaptığını söyledi.