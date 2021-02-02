NASA bile devreye girdi: Avustralya’da meteor sanılan 'kaya parçası' ödev çıktı

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Malanda Eyalet Okulu'nun bahçesinde bir kaya parçası bulundu. Okul yönetimi, gizemli kaya parçasının göktaşı meteoru olduğunu düşündü. Paniğe kapılan öğretmen ve yöneticiler, durumu ekiplere haber verdi.
Okula giriş çıkışlar durduruldu
Okul bahçesine gelen görevliler kayanın çevresine güvenlik şeridi çekti, okula giriş çıkışları da kapattı. Malanda Eyalet Okulu müdürü, kaya parçasına ait görsel fotoğrafları NASA'nın ülkedeki ofisine gönderdi. Ancak işin gerçeği kısa sürede ortaya çıktı.
5. sınıfların fen bilgisi ödeviymiş
Göktaşı meteoru sanılan kaya parçasının 5'inci sınıf fen bilimleri dersi ödevi olduğu ortaya çıktı.
- Meteor sanılan kaya parçasının fotoğrafları sosyal medyada viral oldu.