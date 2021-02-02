Dünya NASA bile devreye girdi Avustralyada meteor sanılan kaya parçası ödev çıktı
ASYA

NASA bile devreye girdi: Avustralya’da meteor sanılan 'kaya parçası' ödev çıktı

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki bir okulun bahçesinde bulunan kaya parçası 'meteor' sanılınca paniğe neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kayanın görüntülerini incelemesi için NASA'ya gönderdi. Ancak işin aslı kısa sürede ortaya çıktı. Kaya parçasının fen bilimleri dersi ödevi için konulduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Meteor sanılan kaya parçasının etrafına şerit çekildi.
Meteor sanılan kaya parçasının etrafına şerit çekildi.

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Malanda Eyalet Okulu'nun bahçesinde bir kaya parçası bulundu. Okul yönetimi, gizemli kaya parçasının göktaşı meteoru olduğunu düşündü. Paniğe kapılan öğretmen ve yöneticiler, durumu ekiplere haber verdi.

Okula giriş çıkışlar durduruldu

Okul bahçesine gelen görevliler kayanın çevresine güvenlik şeridi çekti, okula giriş çıkışları da kapattı. Malanda Eyalet Okulu müdürü, kaya parçasına ait görsel fotoğrafları NASA'nın ülkedeki ofisine gönderdi. Ancak işin gerçeği kısa sürede ortaya çıktı.

5. sınıfların fen bilgisi ödeviymiş

Göktaşı meteoru sanılan kaya parçasının 5'inci sınıf fen bilimleri dersi ödevi olduğu ortaya çıktı.

  • Meteor sanılan kaya parçasının fotoğrafları sosyal medyada viral oldu.

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