NASA bile devreye girdi: Avustralya’da meteor sanılan 'kaya parçası' ödev çıktı Avustralya’nın Queensland eyaletindeki bir okulun bahçesinde bulunan kaya parçası 'meteor' sanılınca paniğe neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kayanın görüntülerini incelemesi için NASA'ya gönderdi. Ancak işin aslı kısa sürede ortaya çıktı. Kaya parçasının fen bilimleri dersi ödevi için konulduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi 02 Şubat 2021, 16:39 Son Güncelleme: 02 Şubat 2021, 16:55 DHA