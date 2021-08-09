Dünya National Interest yazarı Katz Müttefiklerine sözünü dinletemeyen ABDnin dünya hegemonyası bitti
AMERİKA

National Interest yazarı Katz: Müttefiklerine sözünü dinletemeyen ABD'nin dünya hegemonyası bitti

National Interest dergisi köşe yazarı Mark Katz ABD hegemonyasının sona erdiğini yazdı.Katz'ın değerlendirmelerine göre ABD'nin son yıllarda dünyanın çeşitli bölgelerindeki askeri varlığını giderek azaltması bunun göstergesi. Katz ayrıca ABD'nin artık müttefiklerine söz geçiremediğini ve geniş çaplı ve uzun süreli operasyonlarda üstünlük sağlayamadığını ifade etti.

Haber Merkezi Diğer
National Interest yazarı Katz: Müttefiklerine sözünü dinletemeyen ABDnin dünya hegemonyası bitti
Mark Katz, ABD’nin dünyadaki üstünlüğünün sona erdiğine dair işaretlere yer verdi.

National Interest dergisi köşe yazarı Mark Katz kaleme aldığı yazıda ABD'nin dünya hakimiyetinin biteceğini belirtti.

Katz'ın değerlendirmelerine göre ABD'nin son yıllarda dünyanın çeşitli bölgelerindeki askeri varlığını giderek azaltması, ABD kabuğuna mı çekiliyor sorusunu beraberinde getirdi.

Katz özellikle Trump döneminde, NATO ve müttefikleriyle çelişkiler yaşayan ABD'nin, Biden yönetimiyle bunun tersi bir izlenim yaratma çabasının yetersiz kaldığın belirtti.

DIŞ POLİTİKADA BOCALAMAYA DEVAM EDİYOR

Biden'in, gelir gelmez Trump'ın çıktığı anlaşmalara tekrardan onay vermesi ve "ABD geri döndü" diyerek, Rusya ve Çin gibi potansiyel rakiplerine meydan okumasına karşın, dış politikada ABD'nin güç yarışında bocalamaya devam ettiği bir gerçek.

HEGEMONİK GÜCÜN SONU

Son olarak, ABD'nin önce Afganistan'dan askeri varlığını çekmesi, ardından da Irak başta olmak üzere, Ortadoğu coğrafyasındaki askeri gücünü azaltacağına yönelik sinyalleri, bunun bir taktik manevra mı, yoksa ABD'nin hegemonik gücünün sonu mu olduğu sorularını akla getiriyor.

Katz, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından ABD’nin dünyanın tek baskın gücü olarak görülür haline geldiğini, ancak 21. yüzyılın başındaki tehditlerin bu tez hakkında şüphelere yol açtığını belirtti. Katz’a göre, Washington’ın hegemonyası sona eriyor.

Bunun başlıca göstergelerinden biri ABD’nin Afganistan ve Irak’taki geniş çaplı ve uzun süreli operasyonlarda üstünlük sağlayamaması oldu.

Washington, 2008’de Gürcistan’da, 2014’te Ukrayna’da olanlar konusunda Rusya’ya yanıt vermek konusunda zayıf kaldı.

Orta Doğu’da, özellikle de Suriye ve Yemen’deki, ayrıca Libya’daki krizlerin çözümü konusunda inisiyatifi Moskova, Tahran ve Ankara’ya bıraktı.

ÇİN BÜYÜYOR

Washington; Çin’in gücünü artırması, Doğu Çin ve Güney Çin denizlerinde hakimiyet kurmasını ve Kuşak ve Yol Ekonomik Girişimi yoluyla nüfuzunu genişletmesini engelleyemedi.

MÜTTEFİKLERİNE SÖZ GEÇİREMİYOR

Washington’ın müttefiklerini rakipleriyle iş birliği yapmaktan vazgeçmeye ikna edememesi de hegemonyasının sona erdiğinin bir başka işareti.

ABD ordusunun Afganistan’dan çekilmesi ve 2021 sonunda Irak’tan çıkmayı planlaması da nüfuzunun tükendiğini gösteren başka hususlar.

New York Times: İsrail'in ABD'ye bağımlılığı azaldıkça ABD'nin tesir gücü de azalıyor
DÜNYA
New York Times: İsrail'in ABD'ye bağımlılığı azaldıkça ABD'nin tesir gücü de azalıyor

BM Genel Sekreteri: ABD'nin gücü azalıyor
DÜNYA
BM Genel Sekreteri: ABD'nin gücü azalıyor
Abone Ol Google News
Rizede korku dolu anlar

Rize'de korku dolu anlar

6 kişi mahsur kaldı.
Özel ekip izlerini sürdü

Özel ekip izlerini sürdü

​İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğundan sevindiren haber.
Ekşi Sözlükteki ayaklanma paylaşımına soruşturma

​Bakan Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede yangınlarla mücadele sürüyor.

​Hesabına bakınca fark etti<br>hemen şubeye koştu

​Hesabına bakınca fark etti
hemen şubeye koştu

'Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin.'

​Kemerköy Termik Santralinde elektrik üretimi başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.