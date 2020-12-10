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Dünya NATO ve Rus gemileri 10 yıl aradan sonra ilk kez AMANda buluşacak
ASYA

NATO ve Rus gemileri 10 yıl aradan sonra ilk kez AMAN'da buluşacak

NATO ve Rus gemilerinden 10 yılın ardından ilk defa Pakistan sularında ortak tatbikat gerçekleştirecek. Rusya'nın Karadeniz'deki donanma komutanlığından yapılan açıklamada tatbikata 30'dan fazla ülkenin katılacağı bilgisine yer verilirken, "Tatbikata Pakistan, Rusya, Türkiye, ABD, Çin, Japonya, Endonezya ve Malezya donanmaları da iştirak edecek." denildi.

Haber Merkezi AA
AMAN-2021 tatbikatında bir araya gelecekler.
AMAN-2021 tatbikatında bir araya gelecekler.

Rusya ve NATO, 2021'de Pakistan sularında düzenlenecek ortak tatbikata 10 yıl aradan sonra ilk defa birlikte katılacak.

Rusya'nın Karadeniz'deki donanma komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus savaş gemilerinin gelecek yıl Pakistan sularında düzenlenecek AMAN-2021 tatbikatına katılacakları bildirildi.

30'dan fazla ülke katılacak

Tatbikata 30'dan fazla ülkenin katılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tatbikata Pakistan, Rusya, Türkiye, ABD, Çin, Japonya, Endonezya ve Malezya donanmaları da iştirak edecek." denildi.

Açıklamada, "Rus donanması gemilerinin, NATO deniz kuvvetlerinin gemileri ile ortak tatbikatı, İspanya kıyılarında 2011'de gerçekleştirilen Bold Monarch-2011 tatbikatından 10 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek." ifadesine yer verildi.

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