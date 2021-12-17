NATO'dan Rusya'ya ikinci uyarı: Ukrayna’daki güçlerini geri çek

NATO'nun karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyi, "Ukrayna ve çevresindeki durum" ile ilgili açıklama yaptı.

Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylarda yaptığı tahkimattan ciddi endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Rusya'ya acilen gerginliği düşürme, diplomatik kanalları takip etme ve askeri faaliyetlerinin şeffaflığı hakkında uluslararası taahhütlerine uyma çağrısı yapıyoruz." ifadesi yer aldı.

"Mevcut durumun ittifakın güvenliğine etkilerini ciddi şekilde değerlendiriyoruz." denilen açıklamada, NATO’nun güvenlik ortamının bozulmasına kararlı şekilde karşılık vereceği vurgulandı.

Açıklamada, "Ukrayna’ya karşı daha fazla herhangi bir saldırganlığın çok büyük sonuçları ve ağır bedeli olacaktır.” ifadesine yer verildi.

Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğin bir kez daha teyit edildiği açıklamada, Rusya’dan Ukrayna’daki güçlerini çekmesi istendi.

REKLAM

Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine Rusya'nın itirazına atıf yapılan açıklamada, her ülkenin kendi kaderini ve dış politikasını tayin etme hakkı bulunduğu, “NATO’nun Ukrayna ile ilişkisinin sadece Ukrayna ve 30 müttefik ülkeyi ilgilendirdiği” vurgulandı.

“Rusya ile anlamlı diyaloğa hazırız.” mesajı verilen NATO açıklamasında, Rusya’ya NATO-Rusya Konseyi’ni düzenleme daveti tekrarlandı.

Açıklamada, “Rusya, gerginliği düşürmek için somut adımlar atarsa güven artırıcı önlemlerin güçlendirilmesi hakkında çalışmaya hazırız. AGİT de buna ilişkin bir platformdur.” denildi.