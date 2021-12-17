Dünya NATOdan Rusyaya ikinci uyarı Ukraynadaki güçlerini geri çek
AVRUPA

NATO'dan Rusya'ya ikinci uyarı: Ukrayna’daki güçlerini geri çek

NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni bir saldırganlığının ağır bedelinin olacağını, Rusya gerginliği düşürürse güven artırıcı önlemler üzerinde çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
NATOdan Rusyaya ikinci uyarı: Ukrayna’daki güçlerini geri çek
Foto/arşiv

NATO'nun karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyi, "Ukrayna ve çevresindeki durum" ile ilgili açıklama yaptı.

Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylarda yaptığı tahkimattan ciddi endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Rusya'ya acilen gerginliği düşürme, diplomatik kanalları takip etme ve askeri faaliyetlerinin şeffaflığı hakkında uluslararası taahhütlerine uyma çağrısı yapıyoruz." ifadesi yer aldı.

"Mevcut durumun ittifakın güvenliğine etkilerini ciddi şekilde değerlendiriyoruz." denilen açıklamada, NATO’nun güvenlik ortamının bozulmasına kararlı şekilde karşılık vereceği vurgulandı.

Açıklamada, "Ukrayna’ya karşı daha fazla herhangi bir saldırganlığın çok büyük sonuçları ve ağır bedeli olacaktır.” ifadesine yer verildi.

Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğin bir kez daha teyit edildiği açıklamada, Rusya’dan Ukrayna’daki güçlerini çekmesi istendi.

Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine Rusya'nın itirazına atıf yapılan açıklamada, her ülkenin kendi kaderini ve dış politikasını tayin etme hakkı bulunduğu, “NATO’nun Ukrayna ile ilişkisinin sadece Ukrayna ve 30 müttefik ülkeyi ilgilendirdiği” vurgulandı.

“Rusya ile anlamlı diyaloğa hazırız.” mesajı verilen NATO açıklamasında, Rusya’ya NATO-Rusya Konseyi’ni düzenleme daveti tekrarlandı.

Açıklamada, “Rusya, gerginliği düşürmek için somut adımlar atarsa güven artırıcı önlemlerin güçlendirilmesi hakkında çalışmaya hazırız. AGİT de buna ilişkin bir platformdur.” denildi.

Savaşa hazırlanan Rusya'ya bir tehdit daha: Ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygularız
FOTOĞRAF 17
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Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Ukrayna'ya karşı askeri hamle yapması halinde Rusya'ya ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi.
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dönem Başkanı Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa, AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde ortak basın toplantısı düzenledi.
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AB Konseyi Başkanı Michel, üye ülkelerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini belirterek, \"Ukrayna'ya karşı bir saldırganlık olursa bunun çok ciddi sonuçları olur. Ortaklarımız ve müttefiklerimizle koordineli tedbirler almak üzere hazırız.\" dedi.
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Michel, AB üyesi ülkelerin liderlerinin böyle bir durumda Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları harekete geçirmek üzere mutabık kaldıklarını söyledi.
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Ursula von der Leyen ise Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatı hakkında daha önce tutumlarını açıkladıklarını, Rusya'ya saldırganlıktan kaçınma ve gerginliği düşürme çağrısında bulunduklarını hatırlattı.
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Moskova ile iyi ilişkiler istediklerini, bunun Rusya'ya bağlı olduğunu ifade eden Von der Leyen, \"Ancak şuna şüphe yok. Eğer Rusya, Ukrayna'ya karşı harekete geçerse AB, çok büyük bir bedeli olacak yaptırımlar uygulayacaktır. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık.\" diye konuştu.
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Slovenya Başbakanı Jansa da AB ülkelerinin ortak tutum içinde hareket ettiğini belirterek, \"Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiğinde yaşanan durumun tekrar etmesine izin vermeyeceğiz. Bu kez hazırlıklıyız.\" ifadelerini kullandı.
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Rusya, Ukrayna'nın doğu sınırında ve 2014'te bu ülkeden ilhak ettiği Kırım'da askeri yığınak yapıyor.
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Jane's Intelligence gibi askeri istihbarat kaynakları, Rusya'nın kısa menzilli İskender füzelerini de konuşlandırdığından söz ediyor.
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Kremlin ise bu konuda ayrıntılı bilgi vermiyor. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın kendi topraklarında askeri birliklerini ne şekilde hareket ettireceğinin kendi içişleri ile ilgili bir konu olduğunu ifade etti.
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Kırım'dakiler de dahil olmak üzere bazı askeri birliklerin tatbikat yaptığı belirtildi. Ancak Peskov, Ukrayna'yı da \"provokasyon\" ile suçladı.
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Ukrayna istihbarat kaynaklarının BBC'ye yaptığı açıklamaya göre, Rusya 14 bin askerden oluşan ekstra birlikler sevk etmiş durumda.
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Ukrayna Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ülkenin doğu sınırında ve Kırım'da Rusya'nın 40'ar binden toplam 80 bin askerinin olduğunu söylüyor.
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- NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni bir saldırganlığının ağır bedelinin olacağını, Rusya gerginliği düşürürse güven artırıcı önlemler üzerinde çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.
Title
NATO'nun karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyi, \"Ukrayna ve çevresindeki durum\" ile ilgili açıklama yaptı.<br><br>Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylarda yaptığı tahkimattan ciddi endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, \"Rusya'ya acilen gerginliği düşürme, diplomatik kanalları takip etme ve askeri faaliyetlerinin şeffaflığı hakkında uluslararası taahhütlerine uyma çağrısı yapıyoruz.\" ifadesi yer aldı.
Title
\"Mevcut durumun ittifakın güvenliğine etkilerini ciddi şekilde değerlendiriyoruz.\" denilen açıklamada, NATO’nun güvenlik ortamının bozulmasına kararlı şekilde karşılık vereceği vurgulandı.
Title
Açıklamada, \"Ukrayna’ya karşı daha fazla herhangi bir saldırganlığın çok büyük sonuçları ve ağır bedeli olacaktır.” ifadesine yer verildi.<br><br>Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğin bir kez daha teyit edildiği açıklamada, Rusya’dan Ukrayna’daki güçlerini çekmesi istendi.
Savaşa hazırlanan Rusya'ya bir tehdit daha: Ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygularız
Ukrayna sınırına askeri yığınak yapan Rusya'ya bir tehditvari uyarı da Avrupa Birliği (AB) yönetiminden geldi. Birlik adına yapılan ortak açıklamada Ukrayna'ya karşı askeri hamle olması halinde Rusya'ya ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacağının altı çizildi.


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