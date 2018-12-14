Dünya Nazi Almanyasının Müslüman Lejyonları
AVRUPA

Nazi Almanya'sının Müslüman Lejyonları

Yeni Şafak
Kudüs Baş Müftüsü Emin el-Hüseyni'nin 19 Aralık 1942'de Azerbaycan Lejyonu askerleri ile buluşması sırasında çekilen bir fotoğraf.
Kudüs Baş Müftüsü Emin el-Hüseyni'nin 19 Aralık 1942'de Azerbaycan Lejyonu askerleri ile buluşması sırasında çekilen bir fotoğraf.

22 Haziran 1941 günü Alman birliklerinin SSCB’ye başlattığı hücumdan 4-5 ay gibi kısa bir süre sonra Almanların esir kamplarında 3.8 milyon Kızıl Ordu askeri birikmişti. Savaş boyunca Almanların elindeki Kızıl Ordulu esirlerin toplam sayısını Alman kaynaklar 5 milyon 270 bin kişi olarak gösterirken, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanlığı bu sayının 4 milyon 559 bin olduğunu ifade ediyor.

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