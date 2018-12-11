Dünya Netanyahu Erdoğan bana 6 günde bir Hitler diyor
ORTADOĞU

Netanyahu: Erdoğan bana sadece 6 günde bir 'Hitler' diyor

Netanyahu: Erdoğan bana 6 günde bir Hitler diyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye ile ilişkileri arasında gelişme olduğunu söyledi. Netanyahu, "Erdoğan artık iki günde bir yerine sadece altı günde bir bana 'Hitler' diyor" diye konuştu.

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Binyamin Netanyahu, İsrail Başbakanı
Binyamin Netanyahu, İsrail Başbakanı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin 'gelişme gösterdiğini' esprili bir dille gündeme getirdiği iddia edildi.

Türkiye-İsrail uzmanı Profesör Louis Fishman Twitter'dan yaptığı paylaşımda Netanyahu’nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında şunları söylediğini aktardı:

"Türkiye'yle ilişkilerimizde bir ilerleme oldu. Erdoğan artık iki günde bir yerine sadece altı günde bir bana 'Hitler' diyor."

Öte yandan, ülkenin önde gelen gazetelerinde Haaretz'ın bugünkü (11 Aralık) manşeti "Türk muhalifler rejimin onları nasıl 'kaybetmeye' çalıştığını anlatıyor" başlığını taşıyor.

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