Netanyahu: Erdoğan bana 6 günde bir Hitler diyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin 'gelişme gösterdiğini' esprili bir dille gündeme getirdiği iddia edildi.

Türkiye-İsrail uzmanı Profesör Louis Fishman Twitter'dan yaptığı paylaşımda Netanyahu’nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında şunları söylediğini aktardı:

BREAKING: PM Netanyahu tells Israeli ambassadors: "There is an 'improvement' in our relations with Turkey - Instead of every two days, Erdogan now calls me Hitler only every six days" — Barak Ravid (@BarakRavid) 10 Aralık 2018

"Türkiye'yle ilişkilerimizde bir ilerleme oldu. Erdoğan artık iki günde bir yerine sadece altı günde bir bana 'Hitler' diyor."

Öte yandan, ülkenin önde gelen gazetelerinde Haaretz'ın bugünkü (11 Aralık) manşeti "Türk muhalifler rejimin onları nasıl 'kaybetmeye' çalıştığını anlatıyor" başlığını taşıyor.