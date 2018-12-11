Netanyahu: Erdoğan bana sadece 6 günde bir 'Hitler' diyor Netanyahu: Erdoğan bana 6 günde bir Hitler diyor İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye ile ilişkileri arasında gelişme olduğunu söyledi. Netanyahu, "Erdoğan artık iki günde bir yerine sadece altı günde bir bana 'Hitler' diyor" diye konuştu.

11 Aralık 2018, 12:38 Son Güncelleme: 11 Aralık 2018, 12:42 Diğer