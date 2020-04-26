Netanyahu: İlhakı ABD'nin onaylayacağından eminim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakına" onay vereceğinden emin olduğunu söyledi. Netanyahu "Başkan Trump (Batı Şeria'daki) Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nde İsrail'in hakimiyetini tanıyacağı taahhüdünde bulundu. Birkaç ay sonra bu taahhüttün onurlandırılacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 26 Nisan 2020, 23:41 Son Güncelleme: 26 Nisan 2020, 23:51 AA