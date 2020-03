Netanyahu: Koronavirüs nedeniyle, İsrail'de on binlerce kişi ölebilir Netanyahu: Koronavirüs nedeniyle İsrail'de on binlerce kişi ölebilir İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının on binleri bulabileceğini söyledi. Netanyahu, sınırları kapatmalarından ötürü İsrail'in durumunun diğer ülkelere nazaran daha iyi olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi 22 Mart 2020, 08:11 Son Güncelleme: 22 Mart 2020, 08:24 AA