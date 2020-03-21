Dünya Netflix ve YouTubedan koronavirüs kararı Kalite düşecek
KORONAVİRÜS

Netflix ve YouTube'dan koronavirüs kararı: Kalite düşecek

Online dizi ve film platformu Netflix ile video paylaşım platformu YouTube, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde artan internet kullanımını azaltmak için yayın kalitelerini yüksek çözünürlükten (HD) düşürme kararı aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Netflix, Avrupa’daki tüm yayın akışlarının bit (byt) hızlarını 30 gün boyunca azaltmaya karar verdiklerini, uygulamanın Avrupa internet ağlarındaki Netflix trafiğini yaklaşık yüzde 25 oranında azaltacağını öngördüklerini duyurdu. YouTube da, internet altyapısı üzerindeki stresi azaltmaya karar verdik. AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Avrupa’da koronavirüs salgınının ardından internet kullanımındaki artışın altyapıyı etkilememesi için dijital platformların yüksek çözünürlüklerini düşürmelerini talep etmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde Avrupa’da vatandaşların evden çıkmamaları kıta çapında internet kullanımını büyük oranda artırdı.

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