Netflix ve YouTube'dan koronavirüs kararı: Kalite düşecek

Netflix, Avrupa’daki tüm yayın akışlarının bit (byt) hızlarını 30 gün boyunca azaltmaya karar verdiklerini, uygulamanın Avrupa internet ağlarındaki Netflix trafiğini yaklaşık yüzde 25 oranında azaltacağını öngördüklerini duyurdu. YouTube da, internet altyapısı üzerindeki stresi azaltmaya karar verdik. AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Avrupa’da koronavirüs salgınının ardından internet kullanımındaki artışın altyapıyı etkilememesi için dijital platformların yüksek çözünürlüklerini düşürmelerini talep etmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde Avrupa’da vatandaşların evden çıkmamaları kıta çapında internet kullanımını büyük oranda artırdı.
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