New York Meclis üyesi Hanif görevine Kur'an'a el basarak başladı

ABD'de ilk Müslüman kadın olarak, New York Belediye meclisine seçilen Shahana Hanif, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek göreve resmi olarak başladı.

Hanif, Taha Suresinden bir paylaşım yaparak: "Rabbîm, genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çözüver şu dilimin bağını, ta ki anlasınlar sözümü!" paylaşımında bulundu.

As I begin my work, I hold close the vision of a city rooted in compassion and justice.



“My Lord! Open up for me my heart.

And ease for me my task.

And untie the knot of my tongue.

That they may understand my speech.”

Qur'an - 20:25-28 pic.twitter.com/8PDPlCzRzj REKLAM December 28, 2021

Bangladeş kökenli Shahana Hanif, seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, şehir meclisine seçilen ilk Müslüman kadın olduğu için gururlu ve alçakgönüllü olduğunu belirtmişti

Bilindiği gibi, ABD’de başkanlar, geleneksel olarak, yemin tören günlerine sabah kilisede dua ederek başlıyor. ABD'nin ilk Başkanı George Washington'ın yemin töreninden bu yana tüm başkanlar İncil'e el basarak koltuğa oturuyor.