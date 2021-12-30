Dünya New York Meclis üyesi Hanif görevine Kurana el basarak başladı
AMERİKA

New York Meclis üyesi Hanif görevine Kur'an'a el basarak başladı

New York Belediye Meclisi’ne seçilen Shahana Hanif adındaki Müslüman kadın, Kur'an’a el basıp yemin ederek göreve başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
New York Meclis üyesi Hanif görevine Kurana el basarak başladı
Shahana Hanif.

ABD'de ilk Müslüman kadın olarak, New York Belediye meclisine seçilen Shahana Hanif, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek göreve resmi olarak başladı.

Hanif, Taha Suresinden bir paylaşım yaparak: "Rabbîm, genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çözüver şu dilimin bağını, ta ki anlasınlar sözümü!" paylaşımında bulundu.

Bangladeş kökenli Shahana Hanif, seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, şehir meclisine seçilen ilk Müslüman kadın olduğu için gururlu ve alçakgönüllü olduğunu belirtmişti

Bilindiği gibi, ABD’de başkanlar, geleneksel olarak, yemin tören günlerine sabah kilisede dua ederek başlıyor. ABD'nin ilk Başkanı George Washington'ın yemin töreninden bu yana tüm başkanlar İncil'e el basarak koltuğa oturuyor.

Göbeklitepeden daha eski

Göbeklitepe'den daha eski

Tüm tarihi değiştirecek.
Hangi telefon kaç taksit

Hangi telefon kaç taksit

Sıfır ve ikinci el telefon alacaklar bu haber sizin için.
Kapımız herkese açık

'Kapımız herkese açık'

​Milli Eğitim Bakanı Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin

Mahir Ünal öğretmenlik meslek kanununa ilişkin ayrıntıları açıkladı.

​MEB'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına yanıt

​SSK ve Bağ-Kur'lu fark etmiyor çift maaş hesaplara yatıyor.

Aranan bin 72 kişi yakalandı, 4 bin 980 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.