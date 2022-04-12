New York metrosunda saldırı: Gaz maskeli saldırgan dehşet saçtı

New York metrosuna silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası metro seferlerinin durduğu belirtilirken, en az 13 kişinin vurulduğu aktarıldı.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

New York itfaiyesi ise, Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi.

İstasyonda ateş açan ve görgü tanıklarına göre yüzünde gaz maskesi olan saldırgan henüz yakalanamadı.

New York Belediyesi herkesin güvenlik için bölgeden uzak durması gerektiğini belirtti.