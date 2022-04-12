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Dünya New York metrosunda saldırı Gaz maskeli saldırgan dehşet saçtı
AMERİKA

New York metrosunda saldırı: Gaz maskeli saldırgan dehşet saçtı

ABD’nin New York şehrindeki Brooklyn bölgesinde bir metro istasyonunda silahlı saldırı yaşandı. Açılan ateş sonucu vurulanlar olduğu ve metroda patlayıcıların olduğu aktarıldı.

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Haber Merkezi Reuters Diğer
New York metrosunda saldırı: Gaz maskeli saldırgan dehşet saçtı
Metroda dehşet

New York metrosuna silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası metro seferlerinin durduğu belirtilirken, en az 13 kişinin vurulduğu aktarıldı.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

New York itfaiyesi ise, Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi.

İstasyonda ateş açan ve görgü tanıklarına göre yüzünde gaz maskesi olan saldırgan henüz yakalanamadı.
New York Belediyesi herkesin güvenlik için bölgeden uzak durması gerektiğini belirtti.

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