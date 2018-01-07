DünyaNew York Times Mısır yönetimini zor durumda bıraktı
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New York Times gazetesinin Mısır haberi darbeci yönetimi zora soktu

New York Times Mısır yönetimini zor durumda bıraktı

Amerikan New York Times gazetesinde yayımlanan ve Mısırlı bir istihbaratçıya ait olduğu iddia edilen tapeler ülke yönetimini zor durumda bıraktı.

Haber MerkeziAA
Foto: Yeni Şafak
Foto: Yeni Şafak

Amerikan New York Times gazetesinde yayımlanan "Mısır yönetiminin ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü 'İsrail’in başkenti' olarak tanıma kararını kabul ettiği" şeklindeki haber ülke yönetimini zor durumda bıraktı.

New York Times’ın haberinde, BM'deki Kudüs oylaması sırasında Mısır istihbaratının ülkedeki televizyon sunucularını arayarak, "Kamuoyuna açık bir şekilde İsrail'i kınayacağız ama bizce Kudüs meselesi çok önemli değil. İzleyicilerinizi buna ikna edin. Ramallah'ın Kudüs'ten ne farkı var?" dediği iddia edildi.

Gazetenin söz konusu haberinin ardından Mısır Cumhurbaşkanlığına bağlı Basın ve Enformasyon Kurumu yazılı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Bilinmeyen bir şahıs ile ilgili belirsiz ses kayıtları" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

  • "Haberde Eşref el-Huli adındaki istihbaratçının televizyonda program yapan 3 sunucu ile görüştüğü iddia edilmektedir. Adı geçen şahıslardan Mufid Fevzi yıllardır program sunmuyor. Saad Hassaseyn’in programı ABD’nin Kudüs’ü 'İsrail’in başkenti' olarak tanıma kararından önce sona ermişti. Yüsra (Mısırlı ünlü artist) ise zaten program sunucusu değildir. Fiilen televizyon programı sunmaya devam eden Azmi Mücahit, Eşref el-Huli adında bir şahsı tanımadığını belirtmiştir. Söz konusu şahsın Mısır istihbaratı elemanı olduğuna dair her hangi bir delile de rastlanmamıştır."

Açıklamada, ABD’nin yardımları kesme tehditlerine rağmen Mısır’ın Kudüs ile ilgili tutumunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) ve BM Genel Kurul’u toplantısında da değişmediği aktarıldı.

New York Times’in elindeki tapelerde, Mısırlı istihbaratçı tarafından İsrail ile çatışmanın Mısır'ın ulusal çıkarına uygun olmadığını söylediği iddia ediliyor.

New York Times'ın elde ettiği bazı ses kayıtlarında Mısırlı yöneticilerin, ABD tarafından Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını dolaylı olarak kabul ettiğinin anlaşıldığı şeklinde yorumlar yapıldı.

Gazete’nin haberinde, söz konusu iddialara Kahire yönetiminden herhangi bir değerlendirme alamadıkları kaydedildi.

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