New York Valisi okulların yüzyüze eğitime geçmesine izin verdi New York'ta okullar sonbaharda yüz yüze eğitime geçebilecek New York Valisi Andrew Cuomo, eyaletteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonlarının düşüşe geçtiğini belirterek, sonbahar döneminde öğrenciler ve öğretmenlerin yüz yüze eğitim için okula dönmesine izin vereceklerini söyledi. Koronavirüs nedeniyle tarihinin en büyük sağlık krizlerinden birini yaşayan New York'ta eyalet genelinde 32 bin 791, New York kentinde ise 18 bin 927 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Merkezi 07 Ağustos 2020, 21:00 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2020, 21:18 AA