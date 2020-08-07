Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya New Yorkta okullar sonbaharda yüz yüze eğitime geçebilecek
AMERİKA

New York Valisi okulların yüzyüze eğitime geçmesine izin verdi

New York'ta okullar sonbaharda yüz yüze eğitime geçebilecek

New York Valisi Andrew Cuomo, eyaletteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonlarının düşüşe geçtiğini belirterek, sonbahar döneminde öğrenciler ve öğretmenlerin yüz yüze eğitim için okula dönmesine izin vereceklerini söyledi. Koronavirüs nedeniyle tarihinin en büyük sağlık krizlerinden birini yaşayan New York'ta eyalet genelinde 32 bin 791, New York kentinde ise 18 bin 927 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Merkezi AA
New York Valisi Andrew Cuomo
New York Valisi Andrew Cuomo

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı basın toplantısında, eyalet genelindeki vaka sayılarının düşüşüne işaret ederek, "Şu anda belki de ülkede durumu en iyi olan eyalet konumundayız." ifadesini kullandı.

ABD'de ürkütücü koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte bin 176 arttı
KORONAVİRÜS
ABD'de ürkütücü koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte bin 176 arttı

Okullara açılma yetkisi veriliyor

Okulların ne zaman ve nasıl açılacağının okul bölgelerine bağlı olduğunu belirten Cuomo, "Okullara sonbaharda yüz yüze eğitime açılma yetkisi veriyoruz" diye konuştu.

  • Kovid-19 nedeniyle tarihinin en büyük sağlık krizlerinden birini yaşayan New York'ta eyalet genelinde 32 bin 791, New York kentinde ise 18 bin 927 kişi yaşamını yitirmişti.
Abone Ol Google News
İçişlerinden 81 ile genelge

İçişleri'nden 81 ile genelge

​Komisyonlar acilen toplanacak.
İyi haber sıkı tedbire bağlı

İyi haber sıkı tedbire bağlı

​Bakan Koca, son 24 saat koronavirüs tablosunu açıkladı.
Büyük ayrıcalık

'Büyük ayrıcalık'

​Ayasofya Camii levhasını Kabe'nin yazılarını yazan hattat yazdı.
'Büyü bozuldu'

'Büyü bozuldu'

Galatasaraylı yöneticiyle yaptığı görüşme sosyal medyaya sızdı.
Hindistan <br>uçağı düştü

Hindistan
uçağı düştü

İniş sırasında ikiye bölündü.
Dezenfektan hırsızları

Dezenfektan hırsızları

​Bidonlarla gelip caddelerdeki dezenfektan stantlarını boşalttılar.

Kesinlikle değişmedi!

Kesinlikle değişmedi!

Bilim Kurulu Üyesi tane tane anlattı...

Erdoğan'ın cuma namazı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

​Mısır - Yunan antlaşmasının perde arkası...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.