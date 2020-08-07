New York'ta okullar sonbaharda yüz yüze eğitime geçebilecek

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı basın toplantısında, eyalet genelindeki vaka sayılarının düşüşüne işaret ederek, "Şu anda belki de ülkede durumu en iyi olan eyalet konumundayız." ifadesini kullandı.

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Okullara açılma yetkisi veriliyor

Okulların ne zaman ve nasıl açılacağının okul bölgelerine bağlı olduğunu belirten Cuomo, "Okullara sonbaharda yüz yüze eğitime açılma yetkisi veriyoruz" diye konuştu.