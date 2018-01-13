New York'ta dehşet: Metro yaklaşırken düştü

Dün yerel saatle 11.15’te ABD’nin New York kenti, şoke edici bir olaya sahne oldu. 22 yaşındaki hukuk öğrencisi Rikke Bukh, metro beklerken başı döndü ve tren yaklaşırken raylara doğru düştü. Pek çok kişi, metronun genç kadına çarptığını düşündü. Metronun sürücüsü de, yerinden zıplayarak “Aman Tanrım! Ona vurdum mu?” diyerek bağırdı.
Ancak genç kadın metroyla duvar arasında mahsur kalmıştı. Yaklaşık 20 dakika süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarılan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Rikke Bukh'un hafif yaralı olduğu açıklandı. Cardozo Hukuk Okulu öğrencisi Danimarkalı genç kadının niye başının döndüğü araştırılıyor.
ÖNERİLEN VİDEOLAR