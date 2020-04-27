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Dünya New Yorkta Demokrat Partinin başkanlık ön seçimleri salgın gerekçesiyle iptal edildi
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New York'ta Demokrat Partinin başkanlık ön seçimleri salgın gerekçesiyle iptal edildi

ABD’nin New York eyaletinde haziran ayında başkanlık adaylarının belirlenmesi için yapılması beklenen Demokrat Parti ön seçimleri, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri gereği iptal edildi. New York Valisi Andrew Cuomo, seçimde görevli birçok çalışanın endişe duyduğunu, Seçim Kurulunun iptal kararına karışmayacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
New York, Seçim Kurulunun aldığı kararla başkanlık yarışında ön seçimleri iptal edilen ilk eyalet oldu.
New York, Seçim Kurulunun aldığı kararla başkanlık yarışında ön seçimleri iptal edilen ilk eyalet oldu.

ABD’nin New York eyaletinde (NY) haziran ayında başkanlık adaylarının belirlenmesi için yapılması beklenen Demokrat Parti ön seçimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri gereği iptal edildi.

New York Times gazetesinde yer alan haberde, "New Yorklu yetkililer, koronavirüs salgını mücadelesine zarar verebileceği düşüncesiyle Demokrat Partinin başkanlık ön seçimlerini bugün aldığı bir kararla iptal etti." ifadesi yer aldı.

Haberde, New York Seçim Kurulundaki Demokrat üyelerin bu kararının, adaylardan Bernie Sanders’in Demokratların başkanlık yarışında, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden lehine çekilmesinin sonrasında geldiğine dikkati çekildi.

"Anlamsız bir güzellik yarışması gibi"

Gazeteye konuyla ilgili açıklama yapan New York Seçim Kurulu Demokrat Eş Başkanı Douglas A. Kellner, Sanders taraftarı binlerce kişiden iptal kararı verilmemesi ve Sanders'ın oy pusulalarında kalması yönünde e-posta geldiğini belirterek, "Ancak halk sağlığının tehlikede olduğu bir dönemde böyle bir istek gerekçesiz ve gerçekten anlamsız görünen bir güzellik yarışması gibi." ifadesini kullandı.

Kellner, seçim yarışından çekilen adayların isimlerinin oy pusulalarından çıkarılmasının New York kanunlarına uygun olduğunu sözlerine ekledi.

  • Öte yandan, günlük basın brifinginde ön seçimlerin iptal kararına ilişkin soruyu yanıtlayan New York Valisi Andrew Cuomo, seçimde görevli birçok çalışanın endişe duyduğunu, Seçim Kurulunun iptal kararına karışmayacağını belirtti.

New York, Seçim Kurulunun aldığı kararla başkanlık yarışında ön seçimleri iptal edilen ilk eyalet oldu.

Başkanlık yarışından çekilen Demokrat aday Bernie Sanders’in kampanya yetkilileri, dün New York Seçim Kuruluna yazdıkları mektupta, 23 Haziran'daki ön seçimlerin iptal edilmemesi ve Sanders’in isminin oy pusulalarında kalmasının partinin birliği için gerekli olduğu yönünde çağrıda bulunmuştu.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ABD’de 16 eyalette ön seçimler ertelenmiş ve vatandaşların posta yoluya oy kullanması tavsiye edilmişti.

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