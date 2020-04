New York'ta Demokrat Partinin başkanlık ön seçimleri salgın gerekçesiyle iptal edildi ABD’nin New York eyaletinde haziran ayında başkanlık adaylarının belirlenmesi için yapılması beklenen Demokrat Parti ön seçimleri, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri gereği iptal edildi. New York Valisi Andrew Cuomo, seçimde görevli birçok çalışanın endişe duyduğunu, Seçim Kurulunun iptal kararına karışmayacağını belirtti.

Haber Merkezi 27 Nisan 2020, 22:40 Son Güncelleme: 27 Nisan 2020, 22:44 AA