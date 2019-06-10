Dünya New Yorkta helikopter kazası
AMERİKA

New York'ta helikopter kazası

New York'ta helikopter kazası

New York'un Manhattan bölgesinde bir binaya helikopter çarptı. Kaza sonrası şehirde büyük panik oluştu. New York Valisi Andrew Cuomo da olay yerindeki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Helikopterin bu binaya inmek istemesinin nedenini bilmiyoruz. Bu rutin bir iniş değil." diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Helikopter kazası sonrası yaşanan panik böyle görüntülendi.
Helikopter kazası sonrası yaşanan panik böyle görüntülendi.

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bir helikopterin gökdelene çarparak düştü.

New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre, bir helikopter Manhattan'ın orta bölgesinde Times Meydanı'na yakın bir alandaki gökdelenin son katına çarptı.

İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti

Binanın son katına düşen helikopterin alev aldığı, olaya itfaiye ve polis ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

New York Valisi Andrew Cuomo da olay yerindeki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Helikopterin bu binaya inmek istemesinin nedenini bilmiyoruz. Bu rutin bir iniş değil." diye konuştu.

  • Amerikan basınına yansıyan haberlerde, olayda ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü bilgisi yer aldı.

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Manhattan'da binanın üzerine helikopter düştü
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