Dünya New Yorkta Osmanlı mahallesi turu
AMERİKA

New York'ta Osmanlı mahallesi turu

ABD’nin New York şehrinde, 19 yüzyılda Osmanlı devleti topraklarından ABD’ye göç etmiş etnik grupların yaşadıkları mahalleyi anlatan tarihi bir tur düzenlendi. Turda, Osmanlı Devleti tarafından ABD’de açılan ilk konsolosluğun bulunduğu 59 Pear Sokak'taki Chesebrough binaları, Osmanlı Müslümanları tarafından kurulan New York’un ilk camisinin yer aldığı 17 Rektörlük Caddesi ve yine Türk göçmenlere ait o dönemdeki iş yerlerinin bulunduğu mekanlar gezildi.

Haber Merkezi AA
Tura, Türk ve Amerikan toplumundan üyeler katıldı.
Tura, Türk ve Amerikan toplumundan üyeler katıldı.

ABD’nin New York şehrinde, 19 yüzyılda Osmanlı devleti topraklarından ABD’ye göç etmiş etnik grupların yaşadıkları mahalleyi anlatan tarihi bir tur gerçekleştirildi.

“Osmanlı New York Yürüyüşü” adı altında düzenlenen tur, eski ismi ile Küçük Suriye (Little Syria) olarak bilinen Manhattan’ın finans bölgesi Wall Street yakınlarında yapıldı.

Tur öncesi Bowling Green Park’ta, Türk Amerikan toplumu temsilcisi İbrahim Kurtuluş’un girişimiyle göndere Türk bayrağı çekildi.

“Amerika’daki Türklerin tarihi hakkında çalışma yapılmamış”

Turu organize eden George Mason Üniversitesi misafir öğretim üyesi tarihçi Dr. Işıl Acehan, 15 yıldır Amerika’ya göç eden Türkler üzerinde çalıştığını belirterek, “Buraya göç eden Yunanlılar, Rumlar, Ermeniler hakkında pek çok çalışma olmasına rağmen, maalesef Türkler hakkında fazla bilgi yok.” dedi.

  • Acehan, Osmanlı Devleti'nden ilk olarak 1890’larda Ermenilerin Amerika’ya gelmeye başladığını vurgulayarak, 1910 yılında ekonomik nedenlerden dolayı Anadolu’dan Türklerin de içinde bulunduğu göçlerde artış yaşandığını kaydetti.

Türk göçmenlerin o dönemdeki nüfusu konusunda tam bir rakam vermenin zor olduğunu belirten Acehan, “Osmanlı topraklarından gelen göçmenler, dini ve etnik kökenlerine bakmaksızın kendilerini Amerika’da Türk olarak tanımlıyordu.” bilgisini paylaştı.

“Türklerin Amerika’daki tarihlerini bilmelerini istiyoruz”

"Küçük Suriye" hikayesinin korunması için çaba gösteren aktivist Todd Fine da bölgenin adının "Küçük Suriye" olmasına rağmen burada yaşamış toplumun Osmanlı Devleti sınırları içinden gelen göçmenlerden oluştuğunu vurguladı.

Fine, “Bu nedenle biz Osmanlı New York’unun hikayesini anlatacağız.” dedi.

"Küçük Suriye"yi anlatan turlar düzenlemeye devam edeceklerine işaret eden Fine, “New York’ta yaşayan Türklerin Amerika’daki tarihlerinin en az 100 yıl önceye gittiğini bilmelerini istiyoruz.” diye konuştu.

Türk ve Amerikan toplumundan üyelerin katıldığı turda Osmanlı Devleti tarafından ABD’de açılan ilk konsolosluğun bulunduğu 59 Pear Sokak'taki Chesebrough binaları, Osmanlı Müslümanları tarafından kurulan New York’un ilk camisinin yer aldığı 17 Rektörlük Caddesi ve yine Türk göçmenlere ait o dönemdeki iş yerlerinin bulunduğu mekanlar gezildi.

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