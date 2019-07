New York'ta Osmanlı mahallesi turu ABD’nin New York şehrinde, 19 yüzyılda Osmanlı devleti topraklarından ABD’ye göç etmiş etnik grupların yaşadıkları mahalleyi anlatan tarihi bir tur düzenlendi. Turda, Osmanlı Devleti tarafından ABD’de açılan ilk konsolosluğun bulunduğu 59 Pear Sokak'taki Chesebrough binaları, Osmanlı Müslümanları tarafından kurulan New York’un ilk camisinin yer aldığı 17 Rektörlük Caddesi ve yine Türk göçmenlere ait o dönemdeki iş yerlerinin bulunduğu mekanlar gezildi.

