Dünya Nijerde terör saldırısında 58 sivil hayatını kaybetti
AFRİKA

Nijer'de terör saldırısında 58 sivil hayatını kaybetti

Nijer'in Mali sınırında sivilleri hedef alan terör saldırısında 58 kişi yaşamını yitirdi. Henüz kimsenin üstlenmediği saldırıyı, bölgede bir süredir faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'ın yapmış olabileceği belirtiliyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, motosikletli silahlı kişiler, dün Tillaberi bölgesindeki Banibangou mevkisinde kurulan hayvan pazarından dönenleri taşıyan otobüse saldırdı.

Olayda ilk belirlemelere göre 58 kişi yaşamını yitirdi. Bazı yerel kaynaklarda ölü sayısının 65 olduğu iddia edildi.

Henüz kimsenin üstlenmediği saldırıyı, bölgede bir süredir faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'ın yapmış olabileceği belirtiliyor.

Mali ile Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi, sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Bölgede, 2017'den bu yana saldırılar nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

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