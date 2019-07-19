Dünya Nijeryada 262 Hristiyanı kurtaran imama onur ödülü
AFRİKA

Nijerya'da 262 Hristiyanı kurtaran imama onur ödülü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yaşayan İmam Abdullahi Ebubekir, 262 Hristiyan çiftçiyi husumetli oldukları çobanların saldırısından koruduğu için ABD tarafından Uluslararası Din Özgürlüğü Ödülü'ne layık görüldü.

Haber Merkezi AA
İmam Abdullahi Ebubekir (sağda)
İmam Abdullahi Ebubekir (sağda)

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yaşanan silahlı çatışma esnasında kaçan 262 Hristiyan'ı camisinde koruyan 83 yaşındaki imam Abdullahi Ebubekir, ABD tarafından ödül ile onurlandırıldı.

BBC'nin haberine göre, ülkenin orta kesiminde yer alan Plateau eyaletinde Temmuz 2018'de bölgedeki Hıristiyan çiftçileri husumetli oldukları çobanların saldırısından koruduğu için imam Ebubekir'e, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Uluslararası Din Özgürlüğü Ödülü takdim edildi.

Pompeo, ödül takdimi sırasında yaptığı açıklamada, "Müdahalesi olmasaydı muhtemelen öldürülecek olan başka dini bir topluluğu canı pahasına korudu." dedi.

İmam Ebubekir'i Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari de gösterdiği örnek davranış nedeniyle tebrik etmiş ve "Ulusal onur" ödülüne layık görmüştü.

Çoban ve çiftçilerin çatışmasında binlerce kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da geçen yıldan bu yana devam eden çoban ve çiftçilerin çatışması nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve on binlerce kişinin evlerini terk etmesinden dolayı hükümet, çatışma bölgelerindeki önlemlerini artırmıştı.

  • Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

Hücre cezası verildi

Hücre cezası verildi

​FETÖ'cü Kemal Batmaz cezaevinde de rahat durmadı.
Katil nerede yargılanacak?

Katil nerede yargılanacak?

​Diplomatı şehit eden terörist Türkiye'ye iade edilecek mi?
Yeni yapılanma çökertildi

Yeni yapılanma çökertildi

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon.
"Kendi İHA'sını vurmuş olabilir"

"Kendi İHA'sını vurmuş olabilir"

İran, Hürmüz Boğaz'ında yaşanan olay ile ilgili açıklamada bulundu.
Bakanlıktan<br>salıncak hamlesi

Bakanlıktan
salıncak hamlesi

Ağustos ayı sonuna kadar hepsi kaldırılacak.
TSK gece vurdu!

TSK gece vurdu!

Karacak'ta PKK hedefleri gece harekatında yerle bir edildi.
70 milyonu<br>mercek altında

70 milyonu
mercek altında

4 ay içerisinde tek tek iletişime kapatılacak.
Sadece<br>4 adet satıldı

Sadece
4 adet satıldı

​Haziran ayında konut satışının en az olduğu il.

8 ile yağış uyarısı

8 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Bin TL arttı

Bin TL arttı

Yurt dışından cep telefonu getirecekler dikkat.
Kriz değil fırsat

Kriz değil fırsat

​Türkiye F-35'ten ve bağımlılıktan ucuz kurtuldu.
Ekonomi tınlamadı

Ekonomi tınlamadı

​ABD'nin yaptırım şımarıklığı artık para etmiyor.
Rant kavgası

Rant kavgası

​Ankara Büyükşehir Belediyesinde CHP, İyi Parti ve HDP birbirine düştü.
Bugün tahliye oluyor

Bugün tahliye oluyor

​Hakan Atilla, 27 Mart 2017 tarihinde New York'ta gözaltına alınmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.