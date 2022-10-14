Dünya Nijeryada halka itidal çağrısı Üç bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
AFRİKA

Nijerya'da halka itidal çağrısı: Üç bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan silahlı saldırılar nedeniyle 3 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Güvenlik görevlilerinin bu bölgelerdeki suç unsurlarını temizleme çabalarını kolaylaştıracak önlemler aldığına işaret eden Dosara, bu süreçte halka itidal çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi AA
Nijeryada halka itidal çağrısı: Üç bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle üç bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, yaptığı açıklamada, eyalette artan şiddet olayları sebebiyle Anka, Bukkuyum ve Gummi bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Güvenlik görevlilerinin bu bölgelerdeki suç unsurlarını temizleme çabalarını kolaylaştıracak önlemler aldığına işaret eden Dosara, bu süreçte halka itidal çağrısı yaptı.

Dosara, hükümetin eyaletteki tüm siyasi faaliyetleri bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını ifade etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı kişilerin dün Maru bölgesinde düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, 700 binden fazla kişi evlerini terk etmişti.

İtalya'da Nijeryalı bir seyyar satıcı sokak ortasında dövülerek öldürüldü
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İtalya'da Nijeryalı bir seyyar satıcı sokak ortasında dövülerek öldürüldü
İtalya'da ülkenin doğusundaki Adriyatik denizi kıyısında yer alan Civitanova Marche'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olay anına ilişkin görüntüler basında yer aldı.

Sokakta seyyar satıcılık yapan Nijeryalı 39 yaşındaki Alika Ogorchukwu, 32 yaşındaki İtalyan Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo tarafından kentin işlek caddelerinden Umberto I'de darbedilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Çevredekilerin olaya müdahale etmemesi de tepkilere yol açtı.

Nijerya'da taraftalar sahada futbolcuları kovaladı
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Nijerya'da taraftalar sahada futbolcuları kovaladı
2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupası'nda boy gösteren Gana, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Nijerya ile 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası biletini aldı. Mücadelenin ardından 16 yıl sonra turnuvaya katılım hakkı elde edemeyen Nijerya'da, taraftarlar sahayı bastı ve futbolcuları kovaladı.

Nijeryalı diplomat gözaltına alınırken darp edildi
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Nijeryalı diplomat gözaltına alınırken darp edildi
Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki Nijerya Konsolosluğunda görevli Abdulrahman İbrahim, Endonezya göçmenlik bürosu yetkilileri tarafından gözaltına alınmak istendi. Yetkililerin, İbrahim'i gözaltına aldığı sırada darp etmesi ise tepkilere neden oldu.

Endonezya Büyükelçisi Nijerya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlık, Endonezya'nın Nijerya Büyükelçisinin dün söz konusu olayla ilgili olarak Bakanlığa çağrıldığı ve Büyükelçinin hükümeti adına özür dilediği bildirilirken, İbrahim'i darp eden yetkililerin de Nijerya'nın Endonezya büyükelçisinden özür dilediği aktarıldı.


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