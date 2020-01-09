Nijerya'da silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti

Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Terna Tyopev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mangu bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Tyopev, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Tyopev, saldırıda birçok evin yandığını, çok sayıda büyükbaş hayvanın da telef olduğunu ifade etti.

Tyopev, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı