Dünya Noel Baba gerçek değil diyen öğretmen görevden alındı
AMERİKA

'Noel Baba'​ gerçek değil diyen öğretmen görevden alındı

'Noel Baba' gerçek değil diyen öğretmen görevden alındı

ABD'de ilkokul birinci sınıf çocuklarına Noel Baba'nın gerçek olmadığını söyleyen bir öğretmen görevden alındı. Görevden alınan öğretmenin adı açıklanmazken, okul yönetimi velilere özür mektubu yazarak "Çocukların hayal dünyasını yıktığımız için özür dileriz" ifadelerine yer verdi.

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ABD'nin New Jersey kentinde, ilkokul birinci sınıf çocuklarına Noel Baba'nın gerçek olmadığını söyleyen bir öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

Adı sadece "Bayan M" olarak açıklanan öğretmenin Hristiyanların en önemli bayramı olan Noel öncesinde çocuklara Noel Baba'nın yanı sıra diğer mitolojik figürler elf'ler, uçan Ren geyikleri, leprikonlar, diş perisi ve Paskalya tavşanının da gerçek olmadığını söylediği belirtiliyor.

BBC'de yer alan habere göre, Cedar Hill İlkokulu Müdürü Michael Raj, öğretmeni çocuklarının hayal dünyasını yıkmakla suçlayan velilere özür mektupları gönderdi.

'Ben inanıyorum'

Cedar Hill'in de bağlı olduğu bölge ilkokullarının sorumlusu Rene Rovtar, söz konusu öğretmenin artık bu okulda görev yapmayacağını açıkladı.

Kendisinin de bir veli olduğunu olduğunu söyleyen ve çocukların hassasiyetini anladığını belirten Rovtar, Twitter'da bir Noel Baba'yla çekilmiş fotoğrafının altına "Ben inanıyorum" diye yazdı.

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