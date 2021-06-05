Dünya Norveçte dev arazi yangını 500 kişi tahliye edildi
AVRUPA

Norveç’te dev arazi yangını: 500 kişi tahliye edildi

Norveç’in Sotra adasında geniş bir arazide çıkan yangın evlere sıçrarken, yaklaşık 500 kişi tahliye edildi.

Haber Merkezi İHA
Norveç’te dev arazi yangını: 500 kişi tahliye edildi
Norveç’te dev arazi yangını: yaklaşık 500 kişi tahliye edildi

Norveç’in Sotra adasında geniş bir arazide çıkan yangın evlere sıçrarken, yaklaşık 500 kişi tahliye edildi.

YANGIN SÜRÜYOR

Norveç’in güneybatı kıyısında yer alan Bergen kenti yakınlarındaki Sotra adasında 3 Haziran’da arazide başlayan yangın devam ediyor.

Yaklaşık 150 itfaiye ekibinin alevleri söndürmek için müdahale ettiği yangına havadan da destek veriliyor. Alevlerin evlere sıçradığı, şu ana kadar yaklaşık 500 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Tamamen söndürülmesinin günler alabileceği ifade edilen yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

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