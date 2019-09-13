Dünya Nükleer savaş riski artıyor
AMERİKA

Nükleer savaş riski artıyor

ABD ve Rusya’nın karşılıklı suçlamalarla Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesinin ardında, “nükleer savaş ve güç kullanımı” daha kolay telaffuz edilir hale geldi. ABD Başkanı Trump, Taliban’ı tehdit ederken, “ABD’nin daha önce hiç kullanmadığı kadar güç kullanırız. Nükleer güçten bahsetmiyorum bile” dedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, dünyada nükleer savaş riski olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Ağustos ayı sonunda, ABD ise Eylül ayı başında karşılıklı nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip füze denemeleri gerçekleştirmişti.
Rusya Ağustos ayı sonunda, ABD ise Eylül ayı başında karşılıklı nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip füze denemeleri gerçekleştirmişti.

ABD ve Rusya’nın karşılıklı suçlamalar yönelterek Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesinin ardında, nükleer savaş ve güç kullanımının iki ülke yetkilileri tarafından daha kolay telaffuz edilmesi pamuk ipliğine bağlı küresel barışı tehdit ediyor. Hem Washington hem de Moskova, INF’nin iptal edilmesinden sonra ardı ardına gerçekleştirdikleri füze denemeleri ve açıklamaları ile nükleer gerilimi tırmandırıyor. Dün Moskova’da konuşan Rusya Dışilleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, nükleer savaş tehdidinin her zamankinden yakın olduğu doğruladı. Ryabkov, uluslararası stratejik istikrarın bozulduğunu belirterek, “Mevcut durumda, nükleer savaş yaşanma riski var. Ne yazık ki, bu bir gerçek” dedi. ABD ile Rusya arasında 2010’da imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (New START) sona ereceğini hatırlatan Ryabkov, “Batı ortaklarımızın hareketleri daha da sert oldu. ABD, New START anlaşması konusunda müzakerelere hazır olmadığını belirtiyor.” şeklinde konuştu.

TRUMP’TAN TALİBAN’A GÖZDAĞI

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump ise müzakere masasını devirdiği Taliban’ı dolaylı yoldan nükleer güç kullanmakla tehdit etti. 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde konuşan Trump, “(Taliban) Her ne sebeple olursa olsun eğer ülkemize geri gelirlerse, onların olduğu yere gider ve ABD’nin daha önce hiç kullanmadığı kadar güç kullanırız. Nükleer güçten bahsetmiyorum bile. Onlara olacakları daha önce hiç görmemiş olurlar” sözleriyle tehdit etti. Taliban ile hafta sonu yapılması planlanan barış görüşmelerini, Taliban’ın Afganistan’daki saldırılarının ardından iptal ettiğini anımsatan Trump, “Bu saldırıyı güç gösterisi olarak kullanacaklarını düşündüler ama aslında gösterdikleri tek şey merhametsiz bir zayıflıktı” değerlendirmesinde bulundu.

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