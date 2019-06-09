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AMERİKA

NYT: Trump 'Meksika anlaşması'nı aylar öncesinden imzaladı

NYT gazetesi, ABD ile Meksika arasında cuma günü varılan sınır güvenliği anlaşmasının aslında aylar önce yapıldığını iddia etti. ABD Başkanı Trump, NYT'nin konuyu çarpıtıp yalan haber yazdığını savundu.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

New York Times (NYT) gazetesi, ABD ile Meksika arasında cuma günü varılan "yasa dışı göçmenleri engelleme" anlaşmasının aslında aylar önce yapıldığını ileri sürdü.

Amerikan kamuoyunda son günlerin en fazla tartışılan konusu olan ABD-Meksika anlaşması, NYT'nin iddiasıyla yeni bir boyuta taşındı.

NYT, ABD'li ve Meksikalı yetkililer arasındaki 11 saatlik görüşmeler sonucunda cuma günü varılan mutabakatla ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilen anlaşmanın aslında mart ayında sağlandığını iddia etti.

Adı açıklanmayan ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde NYT, mart ayında Miami'de yapılan gizli görüşmelerde ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ve Meksikalı mevkidaşı Olga Sanchez'nin birçok konuda mutabakata vardığını belirtti.

ABD-Meksika sınırının güvenliği konusunda cuma günü açıklanan anlaşmadaki maddelerin çoğunun Miami'deki gizli görüşmelerde ele alındığını kaydeden NYT, anlaşmadan haftalar önce de yasa dışı göçmenlerin caydırılması konusunda Meksika'nın ABD'ye güçlü taahhütlerde bulunduğunu iddia etti.

Trump'tan tepki

Öte yandan NYT'nin haberine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösteren Trump, "Başarısız NYT'tan bir yalan haber daha. Biz sınır güvenliğiyle ilgili adımların atılması için uzun süredir uğraşıyorduk, ancak imzaladığımız anlaşmaya kadar Meksika'dan tam olarak bir şey elde edememiştik." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır Meksika'nın sınır güvenliği konusunda yeterince iş birliği yapmadığını savunan Trump, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından artık bu ülkeye daha fazla güvendiğini ve Meksika'nın bundan sonra daha fazla iş birliği yapacağını ifade etti.

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ABD ile Meksika arasında "yasa dışı göçmen" anlaşmazlığı

  • ABD yönetimi, geçen hafta Latin Amerikalı yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.
  • Latin Amerika ülkelerinden gelen yasa dışı göçmenleri durdurmak için Meksika'nın hiçbir şey yapmadığını ileri süren Trump, her ay söz konusu gümrük vergisinin yüzde 5 daha artırılacağını ve 1 Ekim'de yüzde 25'e ulaşana kadar süreceğini bildirmişti.
  • İki ülke arasında yapılan müzakerelerin ardından cuma günü Trump, yasa dışı göçmenler konusunda Meksika ile anlaştıklarını, dolayısıyla bu ülkeye uygulanması planlanan gümrük vergilerinin durdurulduğunu açıklamıştı.

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