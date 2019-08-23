Dünya Ocean Viking gemisindeki göçmenler için çözüm bulundu
AVRUPA

Ocean Viking gemisindeki göçmenler için çözüm bulundu

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ve SOS Akdeniz tarafından idare edilen Ocean Viking gemisindeki göçmenler Malta'dan Avrupa'ya dağıtılacak. Malta Başbakanı Joseph Muscat; "Bütün göçmenler, diğer üye ülkeler Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz ve Romanya arasında dağıtılacak. Hiçbiri Malta’da kalmayacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Ocean Viking, göçmenleri taşımak için daha önce İtalya ve Malta’ya başvurmuş, Malta olumsuz yanıt verirken, İtalya cevap dahi vermemişti.
Ocean Viking, göçmenleri taşımak için daha önce İtalya ve Malta’ya başvurmuş, Malta olumsuz yanıt verirken, İtalya cevap dahi vermemişti.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Fransız sivil toplum kuruluşları Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü ve SOS Akdeniz tarafından idare edilen Ocean Viking gemisindeki göçmenlerin Malta üzerinden dağıtılması konusunda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Fransa ve Almanya ile mutabık kaldıklarını açıkladı.

Akdeniz’de farklı operasyonlarda kurtardığı 356 göçmenle iki haftadır denizde seyreden ve bu sırada Avrupa devletlerine sık sık “güvenli liman” çağrısında bulunan Ocean Viking gemisindeki göçmenlerin akıbeti belli oldu.

Başbakan Muscat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu, Fransa ve Almanya ile yaptıkları görüşmelerin ardından Malta’nın Ocean Viking gemisinin yasal haklarına dokunmadan çözümün bir parçası olmayı kabul ettiğini belirtti.

  • Muscat, "Malta, bu insanları, kara sularımız dışında Malta Silahlı Kuvvetleri gemilerine transfer edecek, oradan da kıyıya getirecek. Bütün göçmenler, diğer üye ülkeler Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz ve Romanya arasında dağıtılacak. Hiçbiri Malta’da kalmayacak." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos da Malta'nın kararının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Malta Başbakanı Muscat’ın açıkladığı çözümü memnuniyetle karşıladığını belirtti ve göçmenleri alacak olan Fransa, Almanya, Portekiz, Romanya, Lüksemburg ve İrlanda’yı gösterdikleri dayanışmadan ötürü övdü.

Ocean Viking gemisi, önceki gün ilginç bir eyleme imza atarak, Akdeniz’de izlediği rotayla kalp motifi çizerek, "acil güvenli liman" çağrısını yinelemişti.

Ocean Viking, göçmenleri taşımak için daha önce İtalya ve Malta’ya başvurmuş, Malta olumsuz yanıt verirken, İtalya cevap dahi vermemişti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, geminin İtalyan kara sularına girişini yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.

Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya göçmenleri taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri almaya yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

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İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik Avrupa Birliği üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

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