Dünya Okyanusu kanosuyla geçmek isteyen 75 yaşındaki Jean-Jacques Savin ölü bulundu
OKYANUSYA

Okyanusu kanosuyla geçmek isteyen 75 yaşındaki Jean-Jacques Savin ölü bulundu

75 yaşındaki Fransız Jean-Jacques Savin, Atlantik Okyanusu’nu özel yapılmış kanosuyla kürek çekerek geçmek için 1 Ocak’ta yola çıkmıştı. Savin’in ekibi dün yaptıkları açıklamada, Savin’in Kuzey Atlantik Okyanusu’nda ters dönmüş kanonun içinde cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Okyanusu kanosuyla geçmek isteyen 75 yaşındaki Jean-Jacques Savin ölü bulundu
Okyanusu kanosuyla geçmek isteyen 75 yaşındaki Jean-Jacques Savin ölü bulundu.

75 yaşındaki Fransız Jean-Jacques Savin, Atlantik Okyanusu’nu özel yapılmış kanosuyla kürek çekerek geçmek için 1 Ocak’ta yola çıkmıştı. Savin’in ekibi dün yaptıkları açıklamada, Savin’in Kuzey Atlantik Okyanusu’nda ters dönmüş kanonun içinde cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.


Jean-Jacques Savin, okyanustaki hava şartlarından korunmak için özel yapım kanosuyla 1 Ocak günü Portekiz’den yola çıkmış ve 75'inci doğum gününü seyir halindeyken kutlamıştı. Hava kuvvetlerinden emekli paraşütçü Savin’in ekibi dün akşam yaptıkları açıklamada “Arkadaşımız Jean-Jacques'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Jean-Jacques'in cansız vücudu (kanonun) kabinde cansız bulundu” ifadelerini kullandı.


TERS DÖNMÜŞ KANONUN İÇİNDE BULUNDU


Denizcinin ekibi açıklamalarında; Savin’in Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece 2 tane tehlike sinyali gönderdiğini belirtilerek “Ne yazık ki okyanus bu sefer, denizi ve denizde seyahati çok seven dostumuzdan daha güçlüydü” ifadelerine yer verdi. Portekiz sahil güvenliğinin, Savin'in kanosunu Cuma günü Azores (Kuzey Atlantik Okyanusu’nda bulunan takım adalar) yakınlarında ters dönmüş olarak bulduğunu ve bir dalgıcın dün Savin'in cesedini ters dönmüş kanonun içinde bulduğu belirtildi.


EN SON ÇARŞAMBA GÜNÜ HABER ALINMIŞTI


2019 yılında da benzer bir seyahat gerçekleştiren Savin, seyahatinden detayları paylaştığı sosyal medya adresindeki en son mesajında; 19 Ocak Çarşamba günü Azores yakınlarında olduğunu, hayatının tehlikede olmadığını ve şiddetli rüzgar altında ilerlediğini yazmıştı.

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar ulaşıma kapandı: Yolcular terminalde bekliyor
FOTOĞRAF 17
Title
Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı.
Title
Dün saat 23.50 itibarıyla kenti; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray, Isparta ve Karaman'a bağlayan kara yollarının tamamı ulaşıma kapatıldı.
Title
Yolcu otobüslerinin terminalden çıkışına izin verilmedi. Terminalde beklemek zorunda kalan yolculardan bazıları, bulunduğu yere uzanıp, uyudu.
Title
​Kendi aracıyla İzmir'den Malatya'ya giden Şahabettin Karagüllü \"Saat 04.00'den itibaren Aksaray yolu üzerinde bekliyoruz. İzmir'den Malatya'ya gidecektik ama gidemedik. Araç içinde battaniyeyle bekliyoruz. Adana yolundan gitmek istedik. Orası da kapalı. Konya'nın tüm giriş- çıkışları kapalı\" dedi.
Title
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor
Title
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor
Title
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor
Title
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor
Title
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor
Title
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor
Title
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor
Title
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor
Title
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor
Title
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor
Title
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor
Title
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor
Title
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar ulaşıma kapandı: Yolcular terminalde bekliyor
Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kenti, çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı. Yolcu otobüslerinin terminalden çıkışına izin verilmedi. Terminalde beklemek zorunda kalan yolculardan bazıları, bulunduğu yere uzanıp, uyudu.

​Diyarbakır'da görünmez kaza: Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı
FOTOĞRAF 8
Title
Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi.
Title
Sokak arasında ilerleyen kapalı kasa kamyonetin arka kapısı bir anda açıldı.
Title
Bu sırada karşı yönden gelen bir kişi, kamyonetin yanından geçerken, kapının çarpmasıyla yere düştü ve daha sonra kalkarak üzerini silkeledi.
Title
Bu kişi daha sonra kamyonete bir süre baktıktan sonra yoluna devam etti.
Title
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Title
Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı; o anlar kamerada
Title
Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı; o anlar kamerada
Title
​Diyarbakır'da görünmez kaza: Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı
Diyarbakır'da karlı yolda yürüyen bir kişiye yoldan geçen kapalı kasa kamyonetin açılan kapısı çarptı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaz Dağları’ndan geçişi yedi dakikaya düşürüyor: Ayvacık T-2 Tüneli'nde ışık yarın görünecek
FOTOĞRAF 11
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kaz Dağları’ndan geçişi 7 dakikaya düşürecek olan Ayvacık T-2 Tüneli’nde yarın ışığın görüleceği belirtildi.
Title
Ayvacık T-2 Tüneli’nin açılmasının ardından yılda 79,1 milyon TL tasarruf sağlanacağı kaydedilen açıklamada, “Çanakkale, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine, Karadeniz ve Marmara Denizi’ni dünyaya bağlaması bakımından önemli bir geçiş noktasıdır. Çanakkale’nin güneydeki tatil beldeleri ile Balıkesir ve İzmir’e ulaşımını sağlayan kuzey-güney aksında özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiğin düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan tek yol bölünmüş yol haline getiriliyor” denildi.
Title
9,6 kilometre uzunluğunda 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı projede toplam uzunluğu 5 bin 710 metre olan 2 adet çift tüp tünel bulunduğu vurgulanan açıklamada, bin 693 metrelik T-1 Tüneli’nin nihai beton kaplama seviyesinde tamamlanmasının ardından 4 bin 17 metrelik T-2 Tüneli’nde ışığın görüleceği ifade edildi.
Title
Işık görme törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katılacağı kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:
Title
“Projenin hayata geçirilmesiyle Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir Yolu’nda bölünmüş yol bütünlüğü sağlanacak. İnşa edilen tünellerle Kaz Dağları’nda yazın yoğun trafik, kışın mevsim şartları nedeniyle yaşanan sorunların önüne geçilecek.
Title
Yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselten proje ile güzergahtaki trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılacak.
Title
Yol ve tünellerin trafiğe açılmasıyla 12,1 kilometrelik mevcut yol, 2,5 kilometre kısalarak 9,6 kilometreye düşecek.
Title
Ulaşım süresi ise 35 dakikadan 7 dakikaya inecek.
Title
Böylece zamandan 71,3 milyon TL, akaryakıttan 7,8 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 79,1 milyon TL tasarruf sağlanacak, karbon salınımı yıllık 3.065 ton azaltılacak.
Title
Yılın ilk aylarında hizmete girecek 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kıtalararası karayolu bağlantısını sağlamasıyla bölgede artacak trafik hareketliliğine cevap verecek ulaşım altyapısı tesis edilecek.”
Title
Kaz Dağları’ndan geçişi yedi dakikaya düşürüyor: Ayvacık T-2 Tüneli'nde ışık yarın görünecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kaz Dağları'ndan geçişi kısaltacak Ayvacık T-2 Tüneli'nde çalışmaların sonuna gelindiğini ve yarın gerçekleştirilecek çalışmaların ardından ışığın görüleceğini duyurdu.


Kediyi yerevurarak öldürdü

Kediyi yere
vurarak öldürdü
İstanbulun yanı başında görüntülendiler

İstanbul'un yanı başında görüntülendiler

​Herkes fotoğraflarını çekmek için nehre akın ediyor
TEMde zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi

​Diyarbakır'da<br>görünmez kaza

​Diyarbakır'da
görünmez kaza

​Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı.

Yeni yönetim<br>kurmayı planlıyor

Yeni yönetim
kurmayı planlıyor

​İngiltere'den Ukrayna için sürpriz iddia.

35 dakikadan<br>yedi dakikaya iniyor

35 dakikadan
yedi dakikaya iniyor

​Ayvacık T-2 Tüneli'nde ışık yarın görünecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.