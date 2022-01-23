Okyanusu kanosuyla geçmek isteyen 75 yaşındaki Jean-Jacques Savin ölü bulundu.

75 yaşındaki Fransız Jean-Jacques Savin, Atlantik Okyanusu’nu özel yapılmış kanosuyla kürek çekerek geçmek için 1 Ocak’ta yola çıkmıştı. Savin’in ekibi dün yaptıkları açıklamada, Savin’in Kuzey Atlantik Okyanusu’nda ters dönmüş kanonun içinde cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.



Jean-Jacques Savin, okyanustaki hava şartlarından korunmak için özel yapım kanosuyla 1 Ocak günü Portekiz’den yola çıkmış ve 75'inci doğum gününü seyir halindeyken kutlamıştı. Hava kuvvetlerinden emekli paraşütçü Savin’in ekibi dün akşam yaptıkları açıklamada “Arkadaşımız Jean-Jacques'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Jean-Jacques'in cansız vücudu (kanonun) kabinde cansız bulundu” ifadelerini kullandı.



TERS DÖNMÜŞ KANONUN İÇİNDE BULUNDU

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Denizcinin ekibi açıklamalarında; Savin’in Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece 2 tane tehlike sinyali gönderdiğini belirtilerek “Ne yazık ki okyanus bu sefer, denizi ve denizde seyahati çok seven dostumuzdan daha güçlüydü” ifadelerine yer verdi. Portekiz sahil güvenliğinin, Savin'in kanosunu Cuma günü Azores (Kuzey Atlantik Okyanusu’nda bulunan takım adalar) yakınlarında ters dönmüş olarak bulduğunu ve bir dalgıcın dün Savin'in cesedini ters dönmüş kanonun içinde bulduğu belirtildi.



EN SON ÇARŞAMBA GÜNÜ HABER ALINMIŞTI



2019 yılında da benzer bir seyahat gerçekleştiren Savin, seyahatinden detayları paylaştığı sosyal medya adresindeki en son mesajında; 19 Ocak Çarşamba günü Azores yakınlarında olduğunu, hayatının tehlikede olmadığını ve şiddetli rüzgar altında ilerlediğini yazmıştı.

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FOTOĞRAF 17 Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Dün saat 23.50 itibarıyla kenti; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray, Isparta ve Karaman'a bağlayan kara yollarının tamamı ulaşıma kapatıldı. Yolcu otobüslerinin terminalden çıkışına izin verilmedi. Terminalde beklemek zorunda kalan yolculardan bazıları, bulunduğu yere uzanıp, uyudu. ​Kendi aracıyla İzmir'den Malatya'ya giden Şahabettin Karagüllü \"Saat 04.00'den itibaren Aksaray yolu üzerinde bekliyoruz. İzmir'den Malatya'ya gidecektik ama gidemedik. Araç içinde battaniyeyle bekliyoruz. Adana yolundan gitmek istedik. Orası da kapalı. Konya'nın tüm giriş- çıkışları kapalı\" dedi. Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar ulaşıma kapandı: Yolcular terminalde bekliyor Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kenti, çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı. Yolcu otobüslerinin terminalden çıkışına izin verilmedi. Terminalde beklemek zorunda kalan yolculardan bazıları, bulunduğu yere uzanıp, uyudu.

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FOTOĞRAF 8 Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında ilerleyen kapalı kasa kamyonetin arka kapısı bir anda açıldı. Bu sırada karşı yönden gelen bir kişi, kamyonetin yanından geçerken, kapının çarpmasıyla yere düştü ve daha sonra kalkarak üzerini silkeledi. Bu kişi daha sonra kamyonete bir süre baktıktan sonra yoluna devam etti. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı; o anlar kamerada Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı; o anlar kamerada ​Diyarbakır'da görünmez kaza: Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı Diyarbakır'da karlı yolda yürüyen bir kişiye yoldan geçen kapalı kasa kamyonetin açılan kapısı çarptı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. BiP'te paylaş

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