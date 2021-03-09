Dünya Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov Türkiye stratejik ortağımız
ASYA

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov: Türkiye stratejik ortağımız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taşkent'te Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Toplantıda yaptığı açıklamada Kamilov, "Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası arenadaki stratejik ortağımız olarak takdir ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov.

Özbekistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katıldı ve mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:

Taşkent'te büyükelçilik açan ilk ülke Türkiye

"Türkiye, Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve Taşkent'te büyükelçilik açan ilk ülke. Hem İslam, hem Türk dünyasının kültür başkentleri olan Hive ve Buhara'yı bir kere daha ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duydum.

Uçuş sayılarının arttırılması masadaydı

Ulaşımın kolaylaştırılması konusunu ele aldık. THY ve Özbekistan Hava Yolları ile özel şirketlerin farklı şehirlere uçuş sayılarını artırması konusunu görüştük. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek. Gelecek süreçte tercihli ticaret anlaşmasını imzalamak istiyoruz."

"Türkiye stratejik ortağımız"

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ise "Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası arenadaki stratejik ortağımız olarak takdir ediyoruz" açıklamasında bulundu.

  • İki bakan, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2022-2023 Dönemi İşbirliği Programı" ile "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında Tercüme Hizmetleri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

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