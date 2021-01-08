Dünya Pakistan çok namlulu roketatar "Fateh-1i" başarılı şekilde test etti
ASYA

Pakistan çok namlulu roketatar "Fateh-1'i" başarılı şekilde test etti

Pakistan'ın yerli olarak geliştirdiği çok namlulu roketatar sistemi "Fateh-1'i" başarılı şekilde test ettiği bildirildi. Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han'ın, yerli olarak geliştirilen çok namlulu roketatar sistemi Fateh-1'in başarılı şekilde test edilmesini tebrik ettiği ifade edildi.

Haber Merkezi AA
İslamabad yönetimi, geçen sene şubatta da Ra'ad II seyir füzesini başarılı bir şekilde test ettiğini açıklamıştı.
İslamabad yönetimi, geçen sene şubatta da Ra'ad II seyir füzesini başarılı bir şekilde test ettiğini açıklamıştı.

Pakistan'ın yerli olarak geliştirdiği çok namlulu roketatar sistemi "Fateh-1'i" başarılı şekilde test ettiği bildirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Fateh-1'in, 140 kilometre menzile kadar konvansiyonel savaş başlığı taşıyabildiği ve silah sisteminin Pakistan ordusuna düşman bölgelerinde hassas angajman yeteneği sağlayabileceği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han'ın, yerli olarak geliştirilen çok namlulu roketatar sistemi Fateh-1'in başarılı şekilde test edilmesini tebrik ettiği kaydedildi.

Pakistan 140 kilometre menzilli roketatar
OYNAT 00:19
Pakistan 140 kilometre menzilli roketatar "Fateh-1'i başarıyla ateşledi
Pakistan'ın yerli olarak geliştirdiği çok namlulu roketatar sistemi 'Fateh-1'i' başarılı şekilde test ettiği bildirildi. Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Fateh-1'in, 140 kilometre menzile kadar konvansiyonel savaş başlığı taşıyabildiği ve silah sisteminin Pakistan ordusuna düşman bölgelerinde hassas angajman yeteneği sağlayabileceği belirtildi.

Geçen yıl Gaznevi test edilmişti

Pakistan Ordusu, geçen sene ocakta Hindistan'ın K-4 balistik füze denemesinden birkaç gün sonra 290 kilometre menzile sahip Gaznevi balistik füzesini başarıyla test ettiğini duyurmuştu.

İslamabad yönetimi, geçen sene şubatta da Ra'ad II seyir füzesini başarılı bir şekilde test ettiğini açıklamıştı.

Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırıp eyaleti merkeze bağlı iki birlik toprağına bölmesinin ardından iki nükleer güç arasında tansiyon yükseldi.

Gerginlik her iki ülkenin de silahlanma rekabetini hızlandırdı.

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