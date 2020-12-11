Pakistan Keşmir Kontrol Hattı'nda ateşkesi ihlal eden Hindistan'a nota verdi

Her iki ülkede de birbirlerinin büyükelçisi bulunmuyor.

Pakistan'ın, Dışişleri Bakanlığına çağırdığı üst düzey Hint diplomata, Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC) ateşkesin ihlal edildiği gerekçesiyle protesto notası verdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün, Keşmir'deki Kontrol Hattı boyunca "Hindistan işgal güçleri" tarafından ateşkesin ihlal edildiği ve sınırın Pakistan tarafındaki Tatta Pani bölgesinde bir masum sivil vatandaşın ciddi şekilde yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ateşkes ihlali sebebiyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan üst düzey Hint diplomata, Pakistan’ın protesto notasının verildiği aktarıldı.

Hint birliklerinin "ayrım gözetmeden ve sebepsiz" şekilde ateş açtığı vurgulanan açıklamada, bölgedeki sivilleri ağır silahlarla hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Hindistan’ın bu yıl 2 bin 940 defa ateşkes ihlali gerçekleştirdiği, bu ihlaller sırasında 27 sivilin hayatını kaybettiği, 247’sinin ise yaralandığı kaydedildi.

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OYNAT 01:48 70 yıldır her gün törenle açılıp kapanan sınır kapısı: Wagah 70 yıldır her gün, düzenlenen törenle açılıp kapanan Wagah sınır kapısı, sıradışı gösterilere sahne oluyor. Hindistan ve Pakistan'ı ayıran Wagah'da iki ülkenin askerleri, yaptıkları sert hareketler ve yüksek sesli tekmilleriyle, birbirlerine güç gösterisi yapıyorlar.





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Pakistan ve Hindistan birbirlerini suçluyor

9 Aralık'ta Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan çatışmada, 2 Hint ve 2 Pakistan askeri ölmüştü.

İki ülke arasında 13-14 Kasım'da söz konusu kontrol hattında yaşanan çatışmalarda, 6'sı asker 17 kişi hayatını kaybetmiş, 30'un üzerinde kişi ise yaralanmıştı.

Pakistan ve Hindistan, iki ülke arasında 2003’te varılan Ateşkes Anlaşması'nın Keşmir’de sebepsiz yere ihlal edilmesi nedeniyle birbirlerini suçluyor.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da yaptığı anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in kendi kontrolündeki bölgesinin özel yönetim statüsünü kaldırarak merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsündeki iki ayrı idari birime ayırmıştı.

Pakistan, bu eyleme tepki olarak Yeni Delhi yönetimiyle diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürme kararı almıştı.

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Her iki ülkede de birbirlerinin büyükelçisi bulunmuyor.