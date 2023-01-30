Pakistan'da camide patlama: İki polis öldü 70 kişi yaralandı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, ülkesinin Türkiye ile tekstil, inşaat, savunma ve yeşil enerji alanında işbirliğini ve ticareti artırmak istediğini belirtti. Cüneyd, bu konuda tekstil sektörünü örnek göstererek Pakistan'ın yetenekli iş gücü ve doğal kaynakları ile Türkiye'nin bu alandaki ileri teknolojisinin birleştirilebileceğini söyledi.