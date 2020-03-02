Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Zerdari ile eski başbakanlar Şerif ve Gilani yolsuzluk yargılanacak Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile eski başbakanlar Navaz Şerif ve Yusuf Rıza Gilani hakkında yolsuzluk davası açıldı. Davada, Gilani'nin söz konusu otomobillerin Şerif ve Zerdari tarafından zimmete geçirilmesinin yolunu açtığı da iddia ediliyor.

Haber Merkezi 02 Mart 2020, 18:02 Son Güncelleme: 02 Mart 2020, 18:06 AA