Dünya Pakistanda eski Cumhurbaşkanı Zerdari ile eski başbakanlar Şerif ve Gilani yolsuzluk yargılanacak
ASYA

Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Zerdari ile eski başbakanlar Şerif ve Gilani yolsuzluk yargılanacak

Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile eski başbakanlar Navaz Şerif ve Yusuf Rıza Gilani hakkında yolsuzluk davası açıldı. Davada, Gilani'nin söz konusu otomobillerin Şerif ve Zerdari tarafından zimmete geçirilmesinin yolunu açtığı da iddia ediliyor.

Haber Merkezi AA
Asıf Ali Zerdari
Asıf Ali Zerdari

Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile eski başbakanlar Navaz Şerif ve Yusuf Rıza Gilani hakkında yolsuzluk davası açıldı.

Yolsuzlukların soruşturulmasıyla görevli Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından açılan davada, eski cumhurbaşkanı ve başbakanlar, yabancı devletlerce hediye edilen otomobilleri zimmete geçirmekle suçlanıyor.

  • Davada, Gilani'nin söz konusu otomobillerin Şerif ve Zerdari tarafından zimmete geçirilmesinin yolunu açtığı da iddia ediliyor.

NAB tarafından atılan bu adım, ülkedeki muhalefet partilerine basıkının devamı olarak nitelendiriliyor. Eski Başbakan Navaz Şerif, daha önce iki davada yargılanıp ilkinden 7 yıl, ikincisinden ise 10 yıl hapis cezası almış ancak kefaletle serbest kalmıştı.

Öte yandan, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tutuklu yargılanan eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de aralık ayında sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmıştı.

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