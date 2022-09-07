Pakistan’da yeni felaket alarmı: Ülkenin en büyük gölü taşıyor

Aşırı yağışlar ve selin bin 300’den fazla insanın ölümüne sebep olduğu Pakistan’da, yetkililer, ülkenin en büyük gölü olan Mançar’ın taşmasını engellemek için yaptıkları girişimlerin sonuçsuz kaldığını açıkladı. Ülkenin güneydoğusunda, sellerden etkilenen Sind bölgesinde bulunan gölün seviyesi, sele yol açan rekor miktardaki muson yağmurlarıyla birlikte yükseldi. Gölün su seviyesini azaltmak için, yakınlarda oturan 100 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Gölün daha yoğun nüfuslu bölgelere doğru taşması riskini almak istemeyen yetkililer, 100 bin kişinin yaşadığı bir yöndeki göl duvarını yıkmıştı. Ancak, Sind Sulama Bakanlığı, yapılan müdahalelere rağmen su seviyesinin azalmadığını açıkladı. Sellerden önce de gıda sıkıntısı yaşayan ve şimdiye kadarki seller nedeniyle açlık çekmesinden endişe edilen ülkede bu gölün taşması durumunda gıda üretimi korkulandan daha da fazla azalabilir.

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BM’DEN İÇME SUYU UYARISI

Ülkenin üçte birini sular altında bırakan sele bir yandan sıcaklık nedeniyle artan yağışlar, diğer yandan aynı nedenle eriyen buzulların neden olduğu düşünülüyor. Birleşmiş Milletler, ülkedeki içme suyu sıkıntısı nedeniyle selde ölenden daha fazla çocuğun ölebileceği uyarısında bulundu. Pakistan küresel sera gazlarının yalnızca yüzde 1’inden sorumlu olsa da iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor.

Çadır kentlerde yılan tehdidi

Pakistan’ın Sind eyaletinde, ülke genelinde yaşanan sel felaketinin ardından yerlerinden olanlar için kurulan çadır kamplarında 630 binden fazla kişi yaşıyor. Halk su seviyesinin tehlikeli olmadığı yerleri yürüyerek geçiyor. Suyun derinliğinin yüksek olduğu noktalarda tekneler devreye giriyor. Sehvan Gençlik Forumu isimli sivil toplum kuruluşu üyesi Daniş Solangi, kampta bulunanlara kimi zaman yemek götürdüklerini kimi zamansa ücretsiz tıraş hizmeti sunduklarını ancak çok fazla eksik bulunduğunu ifade etti. Solangi, kamp alanında yılan ısırıkları başta olmak üzere çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirterek “Temiz içme suyu, sağlık ünitesi, ambulans, elektrik, ulaşım aracı, çadır, tuvalet ve 24 saat esasına uygun doktor ve hemşireye ihtiyaç var” diye konuştu.

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