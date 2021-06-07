Dünya Pakistandaki tren kazasıda ölü sayısı 51e yükseldi
ASYA

Pakistan'daki tren kazasıda ölü sayısı 51'e yükseldi

Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında en az 51 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, hava ve yol şartlarının kurtarma faaliyetlerini zorlaştırdığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Pakistandaki tren kazasıda ölü sayısı 51e yükseldi
Pakistan’da iki tren çarpıştı.

Eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki yolcu treninin vagonu yerinden çıkarak sürüklendi ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptı.

Kazada 51 kişi yaşamını yitirdi, 25'i ağır 100 kişi yaralandı.

Kaza sebebiyle çok sayıda tren seferinde aksama yaşandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, hava ve yol şartlarının kurtarma faaliyetlerini zorlaştırdığını belirtti.

Kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve çok sayıda askerle katılan Pakistan ordusu kaza yerinde yardım çadırı kurdu.

İki trende ortalama 900-1000 arası yolcu bulunuyordu.

Yaklaşık 20 ila 25 yolcunun trende sıkıştığı tahmin ediliyor. Kazada her iki trenden toplam 11 vagon raydan çıktı.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Başbakan İmran Han, Twitter'dan kazayla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Başbakan Han, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma talimatı verdi.

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