PAMDER: Pakistan Türkiye ilişkilerinde sağlam bir köprü

PAMDER, Türkiye-Pakistan arasında uluslararası etkileşim sağlayacak her faaliyeti çok önemsemekte ticari ve siyasi diplomasiye büyük önem vermektedir. Çünkü diplomasi, her iki ülke arasında yapılması gerekenleri hızlandıracak ve netice aldıracak bir yapının adıdır. Bu itibarla, iki ülke arasında diplomaside sinerji oluşturacak her türlü adım yakından takip edilmekte her iki tarafa katkı sağlayacak faaliyetlere ağırlık verilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Pakistan Dostluk Grubu’nun kurulmuş olması ve grup başkanlığının yine bir Pakistan mezunu olan Gaziantep Milletvekili Ali Şahin Bey tarafından yapılması diplomatik anlamda son derece önemlidir. PAMDER ’in organize ettiği konsolos ve büyükelçilik ziyaretleri, Pakistan Basın Müşavirliği katılımıyla yapılan istişare toplantıları ve Pakistan Bağımsızlık Günü katılımı sayesinde ülkemiz ve Pakistan arasında kültürel, ticari ve diplomatik ilişkiler ivme kazanmış olup kadim dost olan iki ülkeye yeni fırsatlar sunmaktadır. Bugün PAMDER himayesinde gerçekleşen ilim yolculuğu serüveni neticesinde Pakistan’dan mezun olup dönenler, akademiden siyasete, iş dünyasından medya ve bürokrasiye kamudan özel sektöre pek çok alanda büyük başarılara imza atmış ve atmaya da devam etmektedir.