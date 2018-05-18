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AVRUPA

Paris faşizmi: Araplar ve başörtülüler giremez!

Fransa’nın başkenti Paris’in popüler restoranlarından birinin Arapları ve başörtülüleri kabul etmediği ortaya çıktı. Restoran yönetimininin 'Arap ve başörtülüler rezervasyon için aradığında yer olmadığını söyleyin' talimatını verdiği tespit edildi.

IHA
L’Avenue
L’Avenue

Fransa’nın başkenti Paris’in en ünlü caddesinde bulunan ve dünya starlarını ağırlayan “L’Avenue” restoranının Arapça adlara sahip kişileri ve başörtülüleri kabul etmediği öğrenildi.

“L’Avenue” restoranının ırkçı bir rezervasyon sistemi gözettiği tespit edildi. Restoranın 4 eski kadın çalışanı ile görüşme yapan Buzzfeed, garsonların anlattığı ayrımcılığı ortaya çıkardı.

"İsmi Arapça olanlara rezervasyon vermeyin"

Yönetimden düzenli olarak Arapça isimleri olanları almama emri geldiğini söyleyen ve yıllardır o restoranda garsonluk yapmış şahitler, başörtülülerin “restoran dolu” bahanesiyle girişte reddedildiğini ve “Arapça isim sahiplerine" rezervasyon verilmediğini açıkladı.

Arapça isimli müşteri çok ısrar ederse servis bitiş saatlerini verin

Avrupa ve ABD'de İslam karşıtı saldırılar, Müslümanların günlük yaşamında her geçen gün daha büyük tehdit halini alıyor.

Halen bu ayrımcılığın devam ettiğini söyleyen eski çalışanlar yöneticinin, “Zengin bile olsa başörtülü kadınlar olacağına, terasta sadece kahve içen iki sarışın olmasını tercih ederim” dediğini aktardı.
“Arapça isimli müşteri çok ısrar ederse servis bitiş saatlerini verin” dediği öğrenilen yöneticinin Arapça isimli kadın müşterilere rezervasyon için öğle yemeğini saat 15.00’e, akşamı da saat 22.00’ye teklif ettiği bildirildi. “En çok Arapça isimliler istenmiyordu ama zenci ve uzak doğuluların da çok bulunmaması lazımdı” diyen çalışanlar “Eğer müşteriyi reddetmeyi başaramazsak üst kata alıyorduk” ifadesini kullandı.

Arap ismi söyleyince kapanış saati, Fransız ismiyle isteyince 'Yer var'


Ayrımcılığı kontrol etmek üzere önce Katar numarası ile arayıp “Ahmed” adına 1 Mayıs saat 12.30’a 4 kişilik masa rezervasyonu yapmayı deneyen gazetecilerin reddedildiği, ısrar üzerine akşam 22.30’a rezervasyon teklif eden gazetecilerin daha sonra Fransız hattı ile Yann (Fransız ismi) adına aynı saat ve tarihte yine 4 kişilik masa isteyince rezervasyonlarının sorunsuz yapıldığı belirtildi.

Restoran yalanladı!

Konu ile alakalı restorandan yalanlama gelirken 6 eski çalışanının anonim olarak ayrımcılık uygulamasını ortaya çıkarmak üzere iş soruşturma kurumuna şikayette bulunduğu öğrenildi.

İlk değil!

Fransa'da benzer bir olay 2016 yılında da yaşanmıştı.

Müslüman bir kadın gittiği restoran tarafından 'terörist' olmakla suçlanarak kovulmuş, Fransız aşçı tarafından Sizin yemeğinize fare zehri katacağım' sözleriyle tehdit edilmişti.

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