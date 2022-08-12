Dünya Patriot Füzeleri için Tayvan ile ABD arasında yeni anlaşma
AMERİKA ASYA

Patriot Füzeleri için Tayvan ile ABD arasında yeni anlaşma

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı, Patriot PAC-3 füzelerinin bakım ve onarım işlemleri için ABD ile 2,52 milyar 84 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Patriot Füzeleri için Tayvan ile ABD arasında yeni anlaşma
Arşiv

Çin ve Tayvan arasında süren askeri gerginliğin ardından Tayvan ilk savunma anlaşmasını ABD ile imzaladığını açıkladı. Tayvan Milli Savunma Bakanlığı, Patriot PAC-3 füzelerinin bakım ve onarım işlemleri için ABD ile 2,52 milyar 84,15 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Bakanlıktan aktarılan bilgilere göre, sözleşme 20 Temmuz 2022’den 31 Aralık 2026’ya kadar olan dönemi kapsıyor.

Patriot Füzeleri
Patriot Füzeleri

Anlaşma ile füzeler onarılacak ve güncellenecek

Tayvanlı uzmanlar, yapılan anlaşmayla birlikte Patriot füzeleri üzerinde yapılan testlerin güvenilirliklerinin bozulmadan kalmasını sağlayacağını ve Tayvan’ın hava sahasını korumaya devam edebileceklerini söyledi.

Tayvan eski tip Patriot füzelerinden vazgeçerken, üçüncü bir tip olan Patriot PAC-3 füzelerinin 2025 ve 2026’da konuşlandırılmak üzere Tayvan’a gelmesi bekleniyor. Askeri raporlara göre füzeler, yapılan geliştirmeler sayesinde alçaktan uçan seyir füzeleri ve 600 kilometre menzilli balistik füzelere karşı etkili olabiliyor.

Patriot Füzeleri
Patriot Füzeleri
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