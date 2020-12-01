Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Pentagonun Libya raporunda yer aldı BAE Rus paralı askerlerine destekliyor
ORTADOĞU

Pentagon'un Libya raporunda yer aldı: BAE Rus paralı askerlerine destekliyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Birleşik Arap Emirliklerinin, Libya hükümetine karşı savaşan Hafter öncülüğündeki gayrimeşru silahlı güçlere destek veren paralı Rus askerlerini finanse ettiğini ileri sürdü.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Foreign Policy'de yer alan habere göre, Pentagon'un Afrika'daki terörle mücadele operasyonlarından sorumlu başmüfettişi tarafından hazırlanan raporda, BAE'nin Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu'na bağlı güçlere para sağladığı tespitinde bulunuldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen iş insanı Yevgeniy Viktoroviç Prigojin'in kurucusu olduğu güvenlik şirketi, Rus ordusu ve istihbaratıyla bağlantılı olarak, istikrarsızlık bölgelerinde Rusya'nın çıkarları doğrultusunda operasyonlar yürütmekle suçlanıyor. Kremlin, şirketin devletle bağı olduğunu reddediyor.

BAE'YE 23 F-35 SAVAŞ UÇAĞI SATACAK

Pentagon raporu, ABD'nin Körfez'deki müttefiki BAE ile de ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. ABD Kongresindeki Demokratlar, Başkan Donald Trump yönetiminin Abu Dabi yönetimine 23 milyar dolarlık F-35 savaş uçağı satışını durdurmak için kampanya yürütüyor.

BAE'NİN ROLÜ RESMİ OLARAK TANINDI

  • BAE'nin Libya'daki çatışmalardaki rolünü gizlemek için paralı Rus askerleri kullandığı iddiası uzun zamandır ülkedeki gözlemciler tarafından dile getiriliyordu, iddia Pentagon'un raporuyla ABD yönetimi tarafından ilk kez resmi olarak tanındı.

TSK'nın konuşlanacağı Vatiyya Üssü'nü vuran uçakların bıraktığı izler
OYNAT 00:00
TSK'nın konuşlanacağı Vatiyya Üssü'nü vuran uçakların bıraktığı izler
Tarihler 4 Temmuz Cumartesi'yi gösterdiğinde Libya, son dönemlerin en hareketli günlerine şahit olacaktı. Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek, bir takım kritik görüşmeler gerçekleştirdi ve iki ülke arasında anlaşmalar sağlandı. Akar'ın uçağı Libya'dan henüz yeni ayrılmışken, Vatiyya Hava Üssü'ne kimliği belirsiz savaş uçaklarınca hava saldırısı düzenlendi. Peki bu saldırının arkasında kim vardı? Türkiye'nin üsse getirdiği stratejik sistemler neden ve nasıl hedef alındı? Gelişmelerin perde arkasını Neler Oluyor'da anlattık:
Abone Ol Google News
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

​Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması.
İçişleri duyurdu

İçişleri duyurdu

​Üç belge de tek seferde verilen bilgiyle alınabiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sosyal medya şirketlerine uyarı: Gerekeni yaparız

Bu iş cesaret ister!

Bu iş cesaret ister!

​Gassallar koronalı cenazeleri nasıl yıkıyor?

TRT World Forum Başladı

TRT World Forum Başladı

​Erdoğan: “Batı medyası üç maymunu oynuyor”

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

​BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama.

MEB'den flaş karar

MEB'den flaş karar

​5-6 Aralık'taki sınavlar ertelendi...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.