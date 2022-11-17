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Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan füze açıklaması: Bize yönelik bir saldırı değildi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna sınırındaki Przewodow köyünde meydana gelen patlamanın talihsiz bir kaza olduğunu söyleyerek, "Przewodow’daki patlama Polonya’ya yönelik bir saldırı değildi" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Polonya Cumhurbaşkanı Dudadan füze açıklaması: Bize yönelik bir saldırı değildi
​Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Başbakan Mateusz Morawiecki ile birlikte basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya’nın güneydoğusundaki Przewodow köyünde dün meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin "Przewodow’daki patlama Polonya’ya yönelik bir saldırı değildi.

Ukrayna açık ve anlaşılır bir şekilde Rus füzelerini düşürmek amacıyla roketler fırlatarak kendini savundu. Her şey bunun talihsiz bir kaza olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kitlesel saldırılarda bulunduğunu, Polonya sınırındaki bölgelerin de bombalandığını ifade eden Duda, pek çok şeyin söz konusu füzenin Rus saldırılarından savunmak için Ukrayna güçleri tarafından ateşlendiğini gösterdiğini söyledi. Duda, "Çatışmadan Rusya tarafı sorumlu" diyerek, Polonya’ya düşen füzenin muhtemelen 1970’li yıllara ait Rus yapımı füze olduğunu ve Rusya tarafından ateşlendiğine ilişkin ellerinde herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise müttefiklerin de desteğiyle şu ana kadar topladıkları tüm kanıtlar ışığında olayın Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın da belirttiği şekilde geliştiğini aktararak, "Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik kitlesel füze saldırıları Rus provokasyonu yürütülmesi için gerekli koşulları oluşturmuştur" dedi.

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